¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤«¤é1Ç¯¡¡´Ä¶Âç¿Ã¤¬·§ËÜÆþ¤ê¤·2Æü´Ö¤«¤±¤Æº©ÃÌ¤Ø¡¡¿åËóÉÂ
´Ä¶Âç¿Ã¤È¿åËóÉÂ¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌÃæ¤ËÃÄÂÎÂ¦¤Î¥Þ¥¤¥¯¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤«¤é1Ç¯¡¡´Ä¶Âç¿Ã¤¬·§ËÜÆþ¤ê¤·2Æü´Ö¤«¤±¤Æº©ÃÌ¤Ø¡¡¿åËóÉÂ
¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤éÀõÈø·Ä°ìÏº¡Ê¤¢¤µ¤ª¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê4·î30Æü¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÄÂÎÂ¦¤Èº©ÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¡¢´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¿åËóÉÂ¸ø¼°³ÎÇ§¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë5·î1Æü¤Ë·§ËÜ¸©¿åËó»Ô¤òË¬¤ì¡¢¿åËóÉÂµ¾À·¼Ô°ÖÎî¼°¤Î¸å¤Ë¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Èº©ÃÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë5·î¤Ë¡¢Åö»þ¤Î°ËÆ£´Ä¶Âç¿Ã¤¬¿åËóÉÂ¤Î´µ¼Ô¡¦Èï³²¼ÔÃÄÂÎ¤Èº©ÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬ÃÄÂÎÂ¦¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÄÂÎÂ¦¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÀõÈø´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü30Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÀõÈøÂç¿Ã¤Ï¸á¸å¤«¤é¿åËóÉÂ¸ø¼°³ÎÇ§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¾®»ùÀ´µ¼Ô¤ÎÅÄÃæ¼Â»Ò¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¸¤Ä¤³¡Ë¤µ¤ó¤äÂÛ»ùÀ´µ¼Ô¤Ë¤âÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£