Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè2¶É2ÆüÌÜ¡¡Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á
¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè2¶É2ÆüÌÜ¤¬¡¢Åìµþ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£´ü¤ÎÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£°æ¼·´§¤Ë¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2¶É¤Ï29Æü¤«¤éÅìµþ¤Î±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÆüÌÜ¤Î30Æü¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Éõ¤¸¤¿62¼êÌÜ¤¬³«Éõ¤µ¤ì¡¢¸áÁ°9»þ¤ËÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¶É¤ÏÆ£°æ¼·´§¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬2Ï¢¾¡¤·¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤È3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶É¤Ïº£Ìë¤Þ¤Ç¤Ë¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£