ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦³Þ¥ö³Ù¤Ç¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¸½¤ë¡¡»ÄÀã¤¬ÇÏ¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¸Å¤¯¤«¤é¡ÉÇÀºî¶È¤ÎÌÜ°Â¡É¤Ë
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦³Þ¥ö³Ù¤Ç¤Ï»ÄÀã¤¬ÇÏ¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É¸¹â2898¥áー¥È¥ë¤Î³Þ¥ö³Ù¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬½ù¡¹¤Ë¤È¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»³¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¡¢»ÄÀã¤¬ÇÏ¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Þ¥ö³Ù¤òË¾¤àÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢ÇÀºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÀã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¤º£·î20Æü¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³È©¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¤Õ¤â¤È¤Ç¤ÏÃÙºé¤¤Îºù¤¬ºé¤¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³Þ¥ö³Ù¤Î¡ÖÇÏ¤ÎÀã·Á¡×¤Ï¤¢¤È1½µ´Ö¤Û¤É³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£