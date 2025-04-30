45ºÐ¾®Ìî¿Æó¡¢48ºÐÃæÅÄ¥Ò¥Ç¤ÈºÆ²ñ¡ª¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¢Hide¡ìs Night¡×¤È´¶ÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤È¾®Ìî¿Æó¡£
2002Ç¯¤È2006Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç27»î¹ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄ¥Ò¥Ç¤Ï48ºÐ¡¢2024Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¾®Ìî¤Ï45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Ìî¤Ï¥Ò¥Ç¤È¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖIt was amazing¡Ê´¶ÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¡ËHide's Night¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£2¿Í°Ê³°¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬2¿Í¤ÎÂÐÌÌ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶»Ç®¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡ª
À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Ç§¤á¤¿ºÇ¶¯ÆüËÜ¿ÍMF5¿Í
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å·ºÍ2¿Í¤¬Æ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ÇºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯WÇÕ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡£