¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤ÇÃãÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡Ä»°³ÞµÜô¤»Ò¤µ¤Þ¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥êÂÎ·¿¤ÎÃËÀ¤È»¶Êâ¡×»Ñ
ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤ÃËÀ¤È¤È¤â¤Ë
£´·îË¿Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢»¶¤êºÝ¤Îºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦ÀÄ»³ÄÌ¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä½÷À¤ÈÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤¤ÃËÀ¤¬¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
º¸¼ª¤ÎÆð¹ü¥Ô¥¢¥¹¤¬µ±¤¯½÷À¤Ï¡È¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê½÷²¦ÅÂ²¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î»°³ÞµÜô¤»Ò¤µ¤Þ¤À¡£Á´¿È¹õ°ì¿§¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁõ¤¤¤Îô¤»Ò¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÎÙ¤ÎÃËÀ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ïô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎø¿Í¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¦±Ò¡Ê¤½¤¯¤¨¤¤¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÄµÜ·Ù¸î´±¤À¡£
ô¤»Ò¤µ¤Þ¤Ïà¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼á¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Î¡¦´²¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÈÆ±ÈÞ¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂè£²½÷»Ò¤È¤·¤Æ1983Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß41ºÐ¡£
2012Ç¯£¶·î¤ËÉã¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¤¬66ºÐ¤Çéªµî¡Ê¤³¤¦¤¤ç¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢ô¤»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¡¦ÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿´²¿Î¤µ¤Þ¤Î°Õ»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÍ§°¦½½»ú²ñÁíºÛ¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ÁíºÛ¡×¡¢¡ÖNPOË¡¿ÍÆüËÜ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñÌ¾ÍÀÁíºÛ¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤éà¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëô¤»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î£³·î¤«¤é¡Ö2025Ç¯Á´ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÁª¼ê¸¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ô¤»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î30Æü¤ËºÅ¤µ¤ì¤¿½©¤Î±àÍ·²ñ¤À¡£¶âÈ±¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÈ±·¿¡¢¼ª¤¿¤Ö¤ÈÆð¹ü¤ËÆþ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ô¥¢¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡×¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤11·î15Æü¤Ë¡¢ô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢»°³ÞµÜ²ÈÅö¼ç¤ÎÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬101ºÐ¤Çéªµî¡£É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎËÜÁò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤¬11·î26Æü¤ËËÅç²¬ÊèÃÏ¡ÊÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤¿»Ð¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¡¢ô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÏÈ±¿§¤ò·ª¿§¤ËÌá¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤éÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡È²ò·èºö¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤³¤ÎÆü¤Îô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢²÷³è¤ÊÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Îéªµî¤Ç¡¢»°³ÞµÜ²È¤Î¼¡¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤ëà¸å·Ñ¼ÔáÌäÂê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°³ÞµÜ²È¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÈÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢´²¿Î¤µ¤Þ¤´Â¸Ì¿¤Î»þ¤«¤éàÀä±ïá´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï´²¿Î¤µ¤Þ¤¬éªµî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£³Ç¯¸å¤Î2015Ç¯¡¢·î´©»ï¤ËÎ¾¿Æ¤Î³Î¼¹¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÈÂ²¤ÎÃÇÀä¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬¤´¼«¿È¤ÎÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤Ë´²¿Î¿Æ²¦Å¡¡Ê¸½¡¦»°³ÞµÜÅìÅ¡¡Ë¤ò½Ð¤é¤ì¡¢ÊÌµïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï2006Ç¯¤Ë°ìÃ¶¤ÏÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥È¥ì¥¹À¤¼¤ó¤½¤¯¡Ù¤òÈ¯¾É¤·¡¢µìµÜÆâÄ£Ä¹´±¸øÅ¡¤Ë½»¤Þ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Êì¤ÈÌ¼¤Î³Î¼¹¤ÏÂ³¤¡¢¤´éªµî¤µ¤ì¤¿´²¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ØÚÌÁò¤Îµ·¡Ù¤ÎÁÓ¼ç¤Ï´²¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ¸Á°¤Î¤´°Õ»×¤ÇÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Ì³¤á¤é¤ì¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï»²Îó¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ØÚÌÁò¤Îµ·¡Ù¤Ë¤â¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï»²Îó¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ïô¤»Ò¤µ¤Þ¤È¤âÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÈÉË»Ò¤µ¤Þ¤Î´Ø·¸¤Ë¤âµ÷Î¥¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤´¹âÎð¤Ç¤¢¤Ã¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äµÜÅ¡¤Îº¹ÇÛ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ô¤»Ò¤µ¤Þ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬µþÅÔ»º¶ÈÂç³ØÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½ê¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤é¤ì¡¢µþÅÔ¤ÈÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ëô¤»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
£²·î22Æü¤Ë¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÖÊè½êÉ´Æüº×¤Îµ·¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤èµÜÆâÄ£¤È¤ª»°Êý¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿£³¿Í¤ÎÃç¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¡£É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤ËÅº¤¦²ò·èºö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£