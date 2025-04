ASTERISM¡¢À¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈMarty Friedman¤È¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖGYUTTO!!¡×¤ò¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç°ìÈ¯»£¤ê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『THE FIRST TAKE』という特別な企画で素敵なものに残せればいいなと思って演奏しました」(ASTERISM)

『FLASH THE FIRST TAKE』にも登場したヘヴィメタルバンドのASTERISMが、世界的ギタリストのMarty Friedmanとともに『THE FIRST TAKE』に初登場。

国内外問わず精力的に活動する彼らが披露するのは、キャッチーな歌詞をロックサウンドに乗せたコラボ楽曲「GYUTTO!!」。

彼らの代名詞的なメタルの要素が詰まった本楽曲を、まっすぐな歌声とテクニカルなバンドパフォーマンスで圧巻の一発撮り。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第543回は、4月30日22時よりプレミア公開。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ASTERISM OFFICIAL SITE

https://asterism.asia/

Marty Friedman OFFICIAL SITE

http://martyfan.com/