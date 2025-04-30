NPB¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¼èºà¥Ñ¥¹Ë×¼ý¡¡ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Î¶²¤ì¡¡¸ø¼è°Ñ¤¬Ä´ºº
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤òË×¼ý¤·¤¿¤Î¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î26Æü¤ËÂ¾¤ÎÊüÁ÷¶É¤¬À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆ±¤¸»þ¹ï¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬Ãø¤·¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤òË×¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¼èºà¥Ñ¥¹¤ÎË×¼ý¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºàµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®¤Ê¤É¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£