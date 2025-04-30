ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡¢2²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ø½ÐÈ¯¡¡¾ÇÅÀ¤ÏÊÆ¹ñ¼ÖÍ¢Æþ³ÈÂç
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î2²óÌÜ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Îµá¤á¤ë¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê
¡Ö¹ñ±×¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÆü¡¢Æü°ìÆü¤È²æ¤¬¹ñ¤Î´ë¶È¤¬¡Ê´ØÀÇ¤Ç¡ËÂ»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÞ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡¢5·î1Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È2ÅÙÌÜ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£·î16Æü¤Î½é¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¤äÇÀ»ºÊª¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÊÎ¬²½¤Ç¤¤ëÂæ¿ô¤ò¸½ºß¤Î5000Âæ¤«¤éÁý¤ä¤¹°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¥³¥á¤äÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢½Ð¤Î³ÈÂç¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÈÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£