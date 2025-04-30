¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¼èºà¥Ñ¥¹Ë×¼ý¤Ê¤É¤Ç¸ø¼è°Ñ¤¬ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡áNPB¤òÄ´ºº¡¡ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ¤Ø
¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éË×¼ý¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡áNPB¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NPB¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬µîÇ¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿®Íê¤¬Ãø¤·¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤òË×¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¼èºà¥Ñ¥¹¤ÎË×¼ý¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºàµ¡²ñ¤ò°ì»þÅª¤ËÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷¶É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁªÂò¤Ê¤É¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¡¢¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£