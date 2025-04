NIKE×sacaiの新作コラボスニーカーが登場。花井祐介によるスカルプチャーも同日発売

sacaiは、sacai Men's Spring & Summer 2025 Collection, Women's 2025 Collectionで発表しました「NIKE x sacaiZegamadome」を5月9日に発売します。Courtesy of sacaiNIKEの2つの代表的なシューズをもとにsacaiの要素を融合させたNIKE x sacaiZegamadom。アッパーはNIKEのトレイルランニングシューズであるZegamaをベースに、メッシュ、スエード、レザーの異なる要素を組み合わせ、アウトソールはハイキングブーツのLava Domeから着想。ミッドソールには、NIKEのZoomXを採用し、底面にはVibramソールを用いることで、ミニマルなフォルムでありながらも機能性と耐久性を備えた一足に仕上げています。シューズ側面にはNIKE x sacaiの象徴であるダブルスウッシュ、シュータンにはNIKE x sacaiのロゴがプリントされます。

Courtesy of sacaiCourtesy of sacaiCourtesy of sacaiNIKE x sacai ZegamadomePrice: 2万5,080円 (税込)Color: BLACK/ANTHRACITE-BLACK, SUMMIT WHITE/WHITE-WHITE, MATTE SILVER/TOUR YELLOW-BLACKまた、昨年発売したNIKEとのコラボレーションアパレルにインスパイアされた、イラストレーター花井祐介とのスカルプチャーも登場。花井祐介が想起した「つまずいて転んで、もう無理だと思ってもそこにいる誰かのおかげでまた一歩を踏み出せる」(“When we stumble and fall, and feel it’s impossible to carry on, there are people on our side encouraging us to take the next step forward. This bond is essential to our existence.”)というストーリーからのメッセージを落とし込んでいます。スカルプチャーも同日よりsacai公式オンラインストアにて先着での発売となります。Courtesy of sacaiCourtesy of sacaiNike sacai Sculpture by Yusuke HanaiPrice: 18万1,500円 (税込)Color: Black, Gray, WhiteSize: W150 × D100 × H180花井祐介1978年 北海道生まれ。50〜60年代のカウンターカルチャーの影響を色濃く受けた作風で、日本の美的感覚とアメリカのレトロなイラストレーションを融合させた独自のスタイルを確立している。アメリカ、フランス、オーストラリア、ブラジル、台湾、イギリスなどで作品を発表し、現在までにVANS、NIXON、BEAMS などへのアートワークの提供など、国内外問わず活躍の場を広げている。2006年、ザ・サーフ・ギャラリー(カリフォルニア)にて展示を開始。主な個展に「IT WILL BE ALL RIGHT」(GALLERY TARGET、東京、2017)。2009年にはブラジルのSantos Surf Museumのパーマネントコレクションに選ばれる。2022年には香港のPowerlong Museumで個展を開催。スニーカーおよびスカルプチャーの販売について*スニーカーは、青山の店舗にて入場抽選を実施いたします。そのほか国内直営店での販売予定はございません。店舗へのお問い合わせはお控えください。*店頭および抽選サイトにおけるスニーカーのご購入は、お一人様、1アイテムにつき、各カラー1点までのご購入となります。*sacai公式オンラインストアでは、スカルプチャーは先着順、スニーカーは抽選販売となります。スニーカーは日本国内への配送に限らせていただきます。*抽選及び商品に関する詳細につきましてはニュースページよりご確認ください。