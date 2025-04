2Kは、2025年6月中に、スマートフォン向けゲームアプリ『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の配信を開始する予定だ。「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」は、1991年にコンピュータゲーム版が発売され、30年以上の歴史を持つ世界的に人気の戦略ゲームシリーズ。その「シヴィライゼーション」の世界観を継承した『シヴィライゼーション: 時代と盟友』は、特徴的な文化基盤をプレイヤーが選び、広大なマップ上で建国し、発展を目指す。人類史を築きなおすようにして文化・文明を発展させ、軍備を拡張したり内政を行って生産力を強化し、古代から近未来まで文明の成長を体験できるモバイルSLG(シミュレーションゲーム)となっている。

クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、ヴィクトリア女王、ギルガメシュ、アレクサンドロス大王など、世界中の歴史的英傑が100人以上登場。プレイヤーは古今東西の英傑を選び、オリジナルの部隊を編成することができる。「技術ツリー」システムを搭載。プレイヤーは古代から近未来に至るまで、様々な技術を発展させ、文明を築き上げていく。「技術ツリー」を通じて、自らの戦略に合わせて発展させたい技術を選択し、文明を強化することができる。プレイヤーは9つの文明から自分の好みに合わせて選択することができます。登場する文明は、日本、ギリシャ、中国、エジプト、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、韓国。各文明には固有のパッシブ効果が設定されており、これらの特性を活かした戦術的なプレイが可能となっている。使えるユニットは槍を持った兵士からジェット戦闘機まで様々。歴史の進化過程を楽しみながらゲームをプレイすることができる。他のプレイヤーと同盟を組み共に戦う、大規模なリアルタイム対戦が可能。このたび、4月30日より、『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の事前登録キャンペーンを実施。期間中に、キャンペーンに参加すると、アプリリリース後に受け取れるゲーム内アイテムをプレゼント!また、同日より、『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の公式日本語Discordサーバーをオープン予定。公式日本語Discordサーバーでは本作のカギとなる「同盟」を参加者同士で組むことができる。5月31日(土)までの参加者向けに豪華特典を用意しているということなので、ぜひチェックを。(C)2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved.