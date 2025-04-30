timelesz・ENHYPEN・aespa・櫻坂46・HANAら集結の授賞式「ASEA2025」生中継決定【出演者一覧】
【モデルプレス＝2025/04/30】2025年5月28日〜29日、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される、世界中のファンと音楽で1つになる “夢の授賞式”『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』。このたび、ABEMAで独占無料生中継することが決定した。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』（以下、『ASEA2025 Presented by ZOZOTOWN』）は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる夢の授賞式で、2024年に初開催された。2回目の開催となる2025年も、豪華なアーティストが勢揃いする。
初日となる5月28日には、『timelesz project -AUDITION-』を通じて2025年2月に新メンバー5人が加入し、8人組の新体制で初めてのツアーを控えているtimelesz（タイムレス）や、今年デビューしたばかりのHearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）とKiiiKiii（キキ）といったフレッシュな顔ぶれから、aespa（エスパ）、ENHYPEN（エンハイプン）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）、NEXZ（ネクスジ）、NiziU（ニジュー）、NOWADAYS（ナウアデイズ）、Xdinary Heroes（エクスディナリー・ヒーローズ）といった世界でも人気を誇るグループが出演。そしてTHE BOYZ（ドボイズ）のジュヨンとIVE（アイブ）のレイがMCを務め、チャン・グンソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。
2日目の5月29日には、BMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）や、昨年2nd Full Album「2」（Two）のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻し、3度目のワールドツアーも成功させている (G)I-DLE（ジーアイドゥル）、そしてボーイズグループの&TEAM（エンティーム）、n.SSign（エンサイン）、NouerA（ヌエラ）、THE BOYZ、THE RAMPAGE（ザ ランページ）、ガールズグループの新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、BADVILLAIN（バッドヴィラン）といった今をときめくアーティスト勢や、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクといったソロアーティストや俳優も登場する。2日目のMCには女優のキム・ヘユン、MONSTA X（モンスタエックス）のヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが就任。ヒットドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した、ビョン・ウソクとキム・ヘユンはステージ上で再会となるのか注目が集まっている。（modelpress編集部）
＜5月28日（水）17時30分〜＞
出演アーティスト：aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroes、チャン・グンソク
MC：ジュヨン（THE BOYZ）、レイ（IVE）
＜5月29日（木）17時30分〜＞
出演アーティスト：(G)I-DLE、&TEAM、BADVILLAIN、HANA、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソク
MC：キム・ヘユン、ヒョンウォン（MONSTA X）、ヨンフン（THE BOYZ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
◆「ASEA2025」豪華アーティスト集結
『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』（以下、『ASEA2025 Presented by ZOZOTOWN』）は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる夢の授賞式で、2024年に初開催された。2回目の開催となる2025年も、豪華なアーティストが勢揃いする。
2日目の5月29日には、BMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）や、昨年2nd Full Album「2」（Two）のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻し、3度目のワールドツアーも成功させている (G)I-DLE（ジーアイドゥル）、そしてボーイズグループの&TEAM（エンティーム）、n.SSign（エンサイン）、NouerA（ヌエラ）、THE BOYZ、THE RAMPAGE（ザ ランページ）、ガールズグループの新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、BADVILLAIN（バッドヴィラン）といった今をときめくアーティスト勢や、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクといったソロアーティストや俳優も登場する。2日目のMCには女優のキム・ヘユン、MONSTA X（モンスタエックス）のヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが就任。ヒットドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した、ビョン・ウソクとキム・ヘユンはステージ上で再会となるのか注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆「ASEA2025」出演者一覧
＜5月28日（水）17時30分〜＞
出演アーティスト：aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroes、チャン・グンソク
MC：ジュヨン（THE BOYZ）、レイ（IVE）
＜5月29日（木）17時30分〜＞
出演アーティスト：(G)I-DLE、&TEAM、BADVILLAIN、HANA、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソク
MC：キム・ヘユン、ヒョンウォン（MONSTA X）、ヨンフン（THE BOYZ）
【Not Sponsored 記事】