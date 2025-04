◆「ASEA2025」豪華アーティスト集結

【モデルプレス=2025/04/30】2025年5月28日〜29日、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される、世界中のファンと音楽で1つになる “夢の授賞式”『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』。このたび、ABEMAで独占無料生中継することが決定した。『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』(以下、『ASEA2025 Presented by ZOZOTOWN』)は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる夢の授賞式で、2024年に初開催された。2回目の開催となる2025年も、豪華なアーティストが勢揃いする。

◆「ASEA2025」出演者一覧

初日となる5月28日には、『timelesz project -AUDITION-』を通じて2025年2月に新メンバー5人が加入し、8人組の新体制で初めてのツアーを控えているtimelesz(タイムレス)や、今年デビューしたばかりのHearts2Hearts(ハーツ・トゥー・ハーツ)とKiiiKiii(キキ)といったフレッシュな顔ぶれから、aespa(エスパ)、ENHYPEN(エンハイプン)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)、NEXZ(ネクスジ)、NiziU(ニジュー)、NOWADAYS(ナウアデイズ)、Xdinary Heroes(エクスディナリー・ヒーローズ)といった世界でも人気を誇るグループが出演。そしてTHE BOYZ(ドボイズ)のジュヨンとIVE(アイブ)のレイがMCを務め、チャン・グンソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。2日目の5月29日には、BMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)や、昨年2nd Full Album「2」(Two)のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻し、3度目のワールドツアーも成功させている (G)I-DLE(ジーアイドゥル)、そしてボーイズグループの&TEAM(エンティーム)、n.SSign(エンサイン)、NouerA(ヌエラ)、THE BOYZ、THE RAMPAGE(ザ ランページ)、ガールズグループの新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、BADVILLAIN(バッドヴィラン)といった今をときめくアーティスト勢や、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクといったソロアーティストや俳優も登場する。2日目のMCには女優のキム・ヘユン、MONSTA X(モンスタエックス)のヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが就任。ヒットドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した、ビョン・ウソクとキム・ヘユンはステージ上で再会となるのか注目が集まっている。(modelpress編集部)<5月28日(水)17時30分〜>出演アーティスト:aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroes、チャン・グンソクMC:ジュヨン(THE BOYZ)、レイ(IVE)<5月29日(木)17時30分〜>出演アーティスト:(G)I-DLE、&TEAM、BADVILLAIN、HANA、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクMC:キム・ヘユン、ヒョンウォン(MONSTA X)、ヨンフン(THE BOYZ)【Not Sponsored 記事】