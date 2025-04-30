Å·ºÍÇúÈ¯¡ª ¸µÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î¡ÈµÞÈ¿Å¾¤Î¸ÔÈ´¤ÆÍÇË¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Öº£ÀáNo.1¥´¡¼¥ë¡×¡Ö´¥µ®»Î¤¬ÊÑÂÖ¤Î°è¡×¡ÖÂåÉ½Éüµ¢¤ò¡×30mÆÈÁö¥´¥é¥Ã¥½¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛFCÅìµþ 0¡Ý2 À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ê4·î29Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û´¥µ®»Î¡¢µÞÈ¿Å¾¤Î¸ÔÈ´¤ÆÍÇË¢ª¥´¡¼¥ë
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎMF´¥µ®»Î¤¬¡ÈÅ·ºÍ¤Ö¤ê¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Ìó30m¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÈÁö¤·¡¢¸ÔÈ´¤¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç2¡¼0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1¤Ç¤Î3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤À¡£
¡¡79Ê¬¡¢´¥¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤ÇMFµÝ¾ì¾µ±¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤¼è¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤°¤ó¤°¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ö¡£FCÅìµþ¤ÎDF²¬Å¯Ê¿¤¬´ó¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º¸¤Ë¹Ô¤¯¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç±¦¤ËµÞÈ¿Å¾¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ²ÚÎï¤ËÆÍÇË¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÎ½Å¤Î¾è¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï²¬¤Îº¸Â¤ËÅö¤¿¤ê¡¢GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó30m¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤«¤é¤Î¸ÔÈ´¤ÆÍÇË¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿´¥¤Ï¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶î¤±½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦¿å¾Âµ®»Ë»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£º¸Â¤Ç»ß¤á¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¸ÔÈ´¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÚÂ¼¡ÊÀ¿Æó¡Ë¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç´¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²¬¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¡¢´¥¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ¡£¥·¥å¡¼¥È¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê°ì·â¤ÎÍ×°ø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤ÇÂç´¿´î¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤ï¡×¡Öº£ÀáNo.1¥´¡¼¥ë¡×¡Ö´¥¤Î¸ÔÈ´¤¤ËÄ»È©¡£¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¤è¡ª¡×¡Ö´¥µ®»Î¤¬Á´¤Æ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ´À¹´ü¡×¡Ö»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¸ÔÈ´¤¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤³¤ì¤¾Å·ºÍ¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦´¥µ®»Î¤ÏE1¤ÇÂåÉ½Éüµ¢¤ÇÎÉ¤¤¡£Ç¯Îð¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö´¥¤ÏÊÑÂÖ¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´¥¤Ï¡¢¡Ö¾µ±¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°¤ò¸þ¤±¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸Ô¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê°ì·â¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë