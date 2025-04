ザ・リッツ・カールトン大阪が、館内3つのレストランにて初夏のアフタヌーンティーを開催。

イタリア・イギリス・日本を旅するように楽しむ“アフタヌーンティージャーニー”が展開されます☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「初夏のアフタヌーンティー」まとめ

提供期間:2025年5月より順次

ザ・リッツ・カールトン大阪が館内のレストランにて、2025年5月7日より初夏のアフタヌーンティーを展開。

1階イタリア料理「スプレンディード」では、イタリアの食材やイタリア料理に着想を得たスイーツとセイボリーが並ぶ「イタリアンインスパイアードアフタヌーンティー」が提供されます☆

1階「ザ・ロビーラウンジ」には、優雅なピクニックを楽しんでいるような、贅沢な気分になれる「ロイヤルアフタヌーンティー」が登場。

さらに、5階日本料理「花筐」では、オープン以来初めての「和のアフタヌーンティー」が開催されます!

イタリア料理「スプレンディード」イタリアンインスパイアード アフタヌーンティー

期間:2025年5月7日(水)〜7月7日(月)

時間:2:30 p.m.〜5:00 p.m. (120分制)

価格:1人 6,800円(税・サ込)

場所:イタリア料理「スプレンディード」(1階)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約) 10:00 a.m.〜7:00 p.m.

メニュー:

スイーツ:・ピエモンテ産ヘーゼルナッツケーキ・チェリーゼリーとオリーブオイル風味のクリーム・バニラ冷製リゾット アプリコットとアーモンドソース・抹茶ティラミス・ジャンドゥーヤクリームと砂糖漬けオレンジシャンティ・ピスタチオプラリネロリポップ・スダチクリームとアーモンドクッキー・アーモンドケーキ・パン・ド・ジェーヌ・イタリアンケーキと砂糖漬けシトラス・トマトとチーズのスコーン・プレーンスコーン・ゆずクリーム・クロテッドクリームセイボリー:・ゼッポリーニ エビとトリュフ風味のマヨネーズ添え・タピオカチップと鯛のクルード・シェフ アレッシオのパンツァネッラ・ベーコンジャムを詰めたシイタケドリンク:ウェルカムティー、ザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルブレンドティーなど10種

ホテル1階のイタリア料理「スプレンディード」では、イタリアの恵みやイタリアンスイーツを、アフタヌーンティースタイルで提供。

青い空と太陽の光が輝く地中海、そんなイタリアの初夏をイメージした「イタリアンインスパイア―ドアフタヌーンティー」が開催します☆

アフタヌーンティーを手がけるのは、シチリア島出身の料理長 シェフ アレッシオ氏と、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー氏。

2人のシェフがタッグを組み、創作スイーツとセイヴォリーが用意されます。

アフタヌーンティーに並ぶのは、いずれもイタリアならではの食材を用いたり、イタリア料理やイタリアのスイーツからインスピレーションを得たりして作られたもの。

エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モローが用意するスイーツは、イタリアらしさを感じさせる、今期ならではのラインナップです!

「ピエモンテ産ヘーゼルナッツケーキ」には、香り高く繊細な味わいが特徴のイタリア ピエモンテ産ヘーゼルナッツを贅沢に使用。

「抹茶ティラミス」は、北海道産のミルクから作った、自家製マスカルポーネのコク深い味わいが楽しめます。

「ジャンドゥーヤクリームと砂糖漬けオレンジシャンティ」には、イタリア発祥のジャンドゥーヤに、オレンジピールを忍ばせたオレンジシャンテリーが合わせてあるのがポイントです。

なかでも、「チェリーゼリーとオリーブオイル風味のクリーム」は、オリーブのフルーティな風味と、チェリーの酸味による調和が見事。

オリーブオイルは、コールドプレス製法で作られた、エクストラバージンが使用されています。

ほかにも、イタリアのクラシックな食材を練りこんだ「トマトとチーズのスコーン」など、イタリアならではの味わいが楽しめます!

セイヴォリーは、イタリア・シチリア島出身の料理長ナタレ アレッシオ・ラ バルベラが手掛ける4種。

ナポリ名物の揚げピザ「ゼッポリーニ」や、トスカーナ発祥のサラダ料理「パンツァネッラ」など、本場イタリア仕込みのメニューを取り揃えています。

華麗な芸術が息づくトスカーナ地方の別荘を彷彿させる雰囲気の中、本格的なイタリア料理が楽しめる「スプレンディード」ならではの、特別な味わいを堪能できるメニューです☆

ザ・ロビーラウンジ「ロイヤルアフタヌーンティー」

期間:2025年5月7日(水)〜7月9日(水)

時間:12:00 p.m. 〜 7:00 p.m.

価格:

・ロイヤルアフタヌーンティー 7,500円(税・サ込)

・ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー 12,000円(税・サ込)※グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き

場所:ザ・ロビーラウンジ(1階)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約) 10:00 a.m.〜7:00 p.m.

スイーツ:・バニラとメープル風味のシャンティを添えたすだちのタルト・柚子風味のカリカリピーカンケーキ・アプリコットゼリー ミルクムース・マスカルポーネクリーム ピスタチオ チェリーゼリー・砂糖漬けの柑橘類が入ったトラベルケーキ・チーズパイ・レーズンスコーン・プレーンスコーン・ナツメグ風味のクリームチーズ・クロテッドクリームセイヴォリー:・ロブスターメダリオンとカレー風味のキュウリのサラダ・ローストビーフと枝豆のオープンサンドイッチ サワーソースとミント・チェダーチーズタルト バラのルバーブコンポート・ディル風味のスモークサーモンのポット パンケーキドリンク:・ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティー・ロイヤルミルクティー・ライト アンド レイトセイロンティー・ワイルド チェリーティー・アールグレイティー

1階「ザ・ロビーラウンジには、「ロイヤルアフタヌーンティー」をテーマにしたメニューがラインナップ。

柔らかな陽光がそっと降り注ぎ、新緑が美しく輝く中、通り抜ける爽やかな風と澄みきった空のもとでアフタヌーンティーを楽しめます!

一口で楽しめる手軽さで作られたメニューが並び、まるで優雅なピクニックを楽しんでいるような贅沢さです。

「マスカルポーネクリーム ピスタチオ チェリーゼリー」は、爽やかな味わい。

北海道産クリームを使用した自家製のマスカルポーネクリームに、ピスタチオとチェリーゼリーを重ねています☆

「アプリコットゼリー ミルクムース」は、初夏に旬を迎えるアプリコットのゼリーを、まろやかなミルクムースにトッピングしたスイーツ。

甘酸っぱいラズベリーシャンティ―を繊細に重ね、自家製のシトラスピールを練り込んだトラベルケーキは、まるで貴婦人のような優美なルックスです。

「チーズパイ」は、コンテチーズの深い旨味を閉じ込めた、サクサク食感が絶妙。

ナツメグがほのかに香るクリームチーズを添え、生地とのコンビネーションを楽しめます!

エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モローと、バンケットシェフ片山泰宏が織りなす、上質なアフタヌーンティー。

ピアノの生演奏に耳を傾けながら、至福のひとときが過ごせるラインナップになっています☆

日本料理「花筐」和のアフタヌーンティー

期間:2025年5月・6月の水曜日

時間:12:00 p.m. 〜 3:00 p.m.

価格:和のアフタヌーンティー 6,800円(税・サ込)

場所:日本料理「花筐」(5階)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約) 10:00 a.m.〜7:00 p.m.

メニュー:

スイーツ:・串団子2種(餡は季節ごとに変わります)・柏餅・どら焼き・おいり・ヨーグルト寄せ・季節のフルーツ・さつまいものゴマ揚げセイヴォリー:・手まり寿司2種・魚介と野菜の小鉢・エビの揚げパン・タルタル最中ドリンク(1人1杯ずつ4種類の提供):・スパークリングワインまたはノンアルコールスパークリングワイン・冷煎茶・ほうじ茶・抹茶

5階 日本料理 「花筐」では5月・6月限定で、オープン以来初めてとなる、和のアフタヌーンティーセットを提供。

緑輝く中庭を愛でながら、和のセイヴォリーとスイーツを楽しめます!

「大阪の豊かな食文化」をテーマに、こだわりの厳選素材で寿司・炭火焼・会席・鉄板焼き・天ぷらを楽しめる日本料理 「花筐」

スイーツからセイヴォリーまで、「花筐」ならではの味わいが楽しめる、12種類のメニューが用意されます。

和のスイーツには、日本料理の職人が手掛ける香り高い柏餅や、季節ごとの餡をあしらった串団子などが登場。

セイヴォリーには、彩り豊かな「手まり寿司」や旬の食材を取り入れた「魚介と野菜の小鉢」など、本格的な内容です☆

飲み物はスパークリングワインのほか、冷煎茶・ほうじ茶・抹茶など、和のアフタヌーンティーにふさわしい豊かな味わいが提供されます!

館内3つのレストランで、イタリア・イギリス・日本を旅するように楽しめる「初夏のアフタヌーンティー」を展開。

2025年5月よりザ・リッツ・カールトン大阪で展開される「初夏のアフタヌーンティー」3種の紹介でした☆

※メニュー内容は当日の仕入れ状況等により異なります

※写真はイメージです

