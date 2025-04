東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」にて「Summer Afternoon Tea(サマーアフタヌーンティー)」を開催。

ヒルトン発祥のピニャ・コラーダをイメージしたトロピカルムースが登場するほか、スパイスや夏を乗り切るメニューなど、全14種類が用意されます☆

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」Summer Afternoon Tea(サマーアフタヌーンティー)

提供期間:2025年6月25日(水)〜9月9日(火)

提供時間:平日11:00〜17:00、土・日・祝日11:00〜17:00 (150分制)

料金:5,200円(税・サ込)※紅茶・コーヒーおかわり自由

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※事前予約制

とろけるような桃や芳醇なメロン、夏を彩るトロピカルフルーツを贅沢に使用した、バラエティー豊かなメニューで展開されます!

暑い夏にぴったりなスパイスを効かせたセイボリー6種と、夏らしい華やかな7種のデザートにスコーンを、紅茶やコーヒーとともに心ゆくまで楽しめるアフタヌーンティーです☆

「Summer Afternoon Tea(サマーアフタヌーンティー)」 メニュー

「Summer Afternoon Tea」のスイーツには、見た目も涼しげなメニュー7種を用意。

ヒルトン発祥のカクテル「ピニャ・コラーダ」をイメージした色鮮やかなムースをはじめ、桃やメロンを贅沢に使用したケーキなどが登場します。

セイボリーは、夏にスタミナをつけられる食材を使用したメニューを中心に、バラエティー豊かな6種を提供。

スパイスでマリネしたマーガレットポークや山椒を効かせた鰻などが用意されます!

ライムのイタリアンメレンゲタルト

ライムの果汁とピールを使用した「ライムのイタリアンメレンゲタルト」

爽やかなライムクリームを、タルト生地に詰め込んでいます。

トップには、ライム果汁で仕上げたふわふわのイタリアンメレンゲをオン。

ほんのり感じるピールの苦みと、爽やかな酸味が楽しめます☆

ピニャ・コラーダムース グレープフルーツの香り

カリブ・ヒルトン発祥のトロピカルカクテル「ピニャ・コラーダ」から着想を得た「ピニャ・コラーダムース グレープフルーツの香り」

アルコールを丁寧に飛ばしたマリブ酒を使用し、パイナップルとココナッツの濃厚なムースに、ピンクグレープフルーツゼリーの爽やかな酸味をプラスしてあります。

まるで、南国リゾートにいるかのような、トロピカルな味わいが口いっぱいに広がるスイーツです。

桃と赤すぐりムース

桃を贅沢に使用した、とろけるような口どけのムースに、丁寧にコンポートした桃と甘酸っぱい赤すぐりを閉じ込めた「桃と赤すぐりムース」

ふわふわのムース・とろけるコンポート・プチプチした赤すぐりの食感が織りなす、ハーモニーを楽しめます☆

マンゴーマカロン

鮮やかなマンゴーカラーと、まるで本物のマンゴーのような模様が目を引く、見た目も楽しいマカロン。

濃厚なマンゴーの香り広がる自家製マンゴージャムと、とろけるマンゴーバタークリームがたっぷりと挟んであります。

メロンショートケーキ

芳醇な香りと、とろけるような甘さが特徴のアールスメロンを贅沢に使用し、果汁たっぷりの特製クリームで仕上げた「メロンショートケーキ」

口いっぱいに広がるメロンの豊かな風味と上品な甘さが、至福のひとときを届けてくれます☆

トロピカルフルーツパウンドケーキ

ココナッツの風味豊かに焼き上げた「トロピカルフルーツパウンドケーキ」

マリブ酒にじっくり漬け込んだマンゴーやパイナップル、バナナなどのドライフルーツを贅沢に使ったパウンドケーキです。

ミント風味のフルーツカクテルゼリー

「ミント風味のフルーツカクテルゼリー」は、自家製ミントシロップで作った、つるんとした喉越しがポイント。

キウイや苺など、彩り豊かなフルーツを閉じ込めた、涼やかな夏のデザートです☆

プレーンスコーン、コーヒーとマカダミアナッツのスコーン/「クロテッドクリーム、桃とマンゴーのジャム、ブルーベリーチーズクリーム」

スコーンは定番のプレーンに加えて、期間限定のコーヒーとマカダミアナッツのスコーンも用意。

コーヒーの香ばしい風味とほのかな苦み、マカダミアナッツの食感が魅力です!

スコーンには、味わいの異なる3種類のコンディメントを添えています。

なめらかな口どけのクロテッドクリームをはじめ、桃とマンゴーの果肉を贅沢に使ったジャム、ブルーベリーコンポートとチーズの特製クリームを用意。

好みの組み合わせでスコーンを楽しめます☆

ハーブ香るローストポークとトマトサルサ

肉質は柔らかく、旨味やコクが詰まった銘柄豚「マーガレットポーク」を、タイムやオレガノなどのスパイスでマリネして香ばしくロースト。

BBQの炭火焼をイメージして、炎に見立てたトマトサルサや竹炭のパン粉を添えています!

アーモンド香る白いガスパチョ

スペイン・アンダルシア地方の代表的な夏の料理「アホ・ブランコ(白いガスパチョ)」をアレンジ。

ミルクやアーモンドスライス、オリーブオイルをベースにした栄養満点の冷製スープに、シェリービネガーを入れて味を引き締めたメニューです。

鰻とキュウリの生春巻き

夏のスタミナ食材、鰻を使用した一品「鰻とキュウリの生春巻き」

鰻の蒲焼とキュウリ、錦糸卵を、生春巻きスタイルで味わう一品です。

山椒を効かせた特製タレが、食欲をそそります!

ポテトのスパイシーサモサスティック

インド料理定番の軽食「サモサ」を、アフタヌーンティーでも楽しめるスティック状にアレンジ。

ジンジャーやクミン、チャットマサラなど、本格的なスパイスを効かせた野菜の旨味が凝縮されています。

大葉の冷製カッペリーニ ジェノベーゼ風

爽やかに香る大葉をたっぷり使い、和風にアレンジした冷製ジェノベーゼ。

凝縮された甲殻類のビスクを加え、奥深い味わいに仕上げられています。

夏野菜のグリルサンドウィッチ

ズッキーニやレッドオニオンなど、旬の夏野菜を香ばしくグリルし、サンドウィッチに仕立てたセイボリー。

マスタードバターとアボカドマヨネーズの特製ペーストが、野菜の旨味を引き立てます☆

種類変更やおかわり自由な紅茶・コーヒー

「Summer Afternoon Tea」と一緒に楽しめる紅茶とコーヒーは、種類変更やおかわり自由で、料理や気分に合わせて楽しめます!

紅茶、スリランカ(セイロン)で誕生した初のティーブランド「Dilmah(ディルマ)」の、世界の上質な茶園から厳選した珠玉の銘茶コレクション「t-シリーズ」から、全10種類の茶葉をセレクト。

「シングルエステート・ダージリン」や「オリジナル・アールグレイ」など定番の紅茶をはじめ、「ピュア・ペパーミント」や「ピュア・カモミール・フラワー」などのハーブティーも用意されています。

全9種類のコーヒーメニューには、エスプレッソ、カフェラテやキャラメル・ラテ・マキアートなどを用意。

コーヒーの栽培から収穫・精製・焙煎・ブレンド・粉砕など、すべてのプロセスにこだわり抜いた、高品質で豊かな味わいの「ネスプレッソ」が使用されています。

フローズンモクテル

料金:950円(税・サ込)/グラス ※料金には税金・サービス料が含まれます

「Summer Afternoon Tea」のテーマに合わせて、パイナップルとココナッツを合わせた、トロピカルな味わいを楽しめる季節のフローズンモクテルも登場します。

トップには、ブラッドオレンジやトロピカルなお花を添えて、見た目も味わいも夏にぴったりな一杯です☆

※サマーアフタヌーンティーとは別料金です

Summer Afternoon Tea(サマーアフタヌーンティー)」 テイクアウト

販売期間:2025年6月25日(水)〜9月9日(火)

お渡し場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

お渡し時間:11:00〜19:00

料金:2名分 9,900円(税込)※1セット(2名分)ごとに販売

内容:デザート8種×2セット/セイボリー6種×2セット/ティーバッグ5種×2セット/ホテルオリジナルテイクアウトボックス

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※※お渡し日の前日23:00までの事前予約制

※表示の内容および料金は変更になる場合があります

※季節や仕入れ状況により、料理やティーバッグの種類が変わる場合があります

※写真はイメージです

※テイクアウトの場合、容器やデコレーションの一部が変更になることがあります

「Summer Afternoon Tea」は、自宅や客室など、好みの場所で堪能できるテイクアウトも用意。

3段のホテルオリジナルボックスで持ち帰れるので、ゆっくりと過ごすおうち時間に楽しむのはもちろん、贈答品としてもおすすめです。

Peach & Mango Jam(桃とマンゴーのジャム)

販売期間:2025年6月25日(水)〜9月9日(火)

時間:11:00〜22:00

料金:1,750円(税込)

販売場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 テイクアウトデリ「FRESH CONNECTION(フレッシュ・コネクション)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部

※予約はお受取日の4日前まで、店頭販売分は数に限りがあります

※表記内容は変更になる場合があります

「Summer Afternoon Tea」の開催に合わせて、テイクアウトデリ「FRESH CONNECTION(フレッシュ・コネクション)」では、桃とマンゴーのジャムを販売。

夏を感じるフルーツを贅沢に使ったジャムを、おうちでも楽しめます☆

涼しげな見た目のデザートと夏にスタミナをつけられる食材を使ったセイボリーが楽しめる、夏のアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」の「Summer Afternoon Tea(サマーアフタヌーンティー)」は、2025年6月25日〜9月9日まで開催です☆

※表記内容は変更になる場合があります

※仕入れ状況によりメニューが変わる場合があります

※写真はイメージです

