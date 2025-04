4月29日、倖田來未がInstagramを更新した。

先日よりロサンゼルスに滞在し、プライベートを楽しんだり、アーティストとしての撮影などを行っていることを明かしている倖田。今回の投稿でも、市内で撮影を行っていたとして、ノースリーブとショートパンツといったストリート風の衣装姿の自撮りショットを公開した。

また、「かわい子ちゃんが声をかけてきてくれたらまさかの、 Dance in the rainを作ったMelanieちゃんでした!!」と明かし、2014年に自身初のデジタル・シングルとしてリリースされた楽曲『Dance In The Rain』制作に携わったメラニー・フォンタナ(Melanie Fontana)とハグしている写真や、顔を寄せ合った写真なども披露。

そして、「こんな偶然あります??!! 私の大好きな、大切な曲を作った人に街中で会える奇跡!」「ハッピーが集まる場所!本当に!!」「すぐそこに、振り付けをしたマイコがいたのに!!! 3人で写真撮りたかったなー」「またきっと素敵な曲を書いてもらいましょう」と綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「凄いですね」「さすが!引き強い」「素敵な偶然」「ほんと持ってる」「素敵すぎる」「めっちゃ可愛い」「このビジュメチャメチャカッコいい」といった反響が集まっている。

テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーなども行い、精力的に活動している倖田。今後は自身の25周年イヤーを記念するアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の開催が決定している。

