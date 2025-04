【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge』Ver.】 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ かすみ】 近日予約開始予定 発売日・価格:未定

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge』Ver.」

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge』Ver. / かすみ」を近日予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、海洋堂×コーエーテクモゲームス企画より、第4弾と第5弾としてハイスピード超高速忍者アクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズに登場する「リュウ・ハヤブサ」と「かすみ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の近日予約開始を告知しており、武器を構えるリュウ・ハヤブサや、印を結ぶかすみの姿を確認することができる。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ かすみ」

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.