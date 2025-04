スシローが「特ネタ中とろ」「上穴子」「大えび」をお得に楽しめる「GW得ネタ祭 第2弾」を開催。

お値段はそのままに、プラスでもう1貫ついてくる、お得なフェアです☆

スシロー「GW得ネタ祭 第2弾」

期間:2025年4月30日(水)〜5月11日(日)

販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

スシローにて、2025年4月30日より「特ネタ中とろ」「上穴子」「大えび」がお得な「スシローGW得ネタ祭 第2弾」を開催。

「ダブル特ネタ中とろ」「大えび + えび」「上穴子 + 煮穴子」が、全て税込み180円〜のお値段で提供されます!

お値段はそのまま、プラス1貫が付いてきて、お得に楽しめるフェアです☆

ダブル特ネタ中とろ

販売期間:2025年4月30日(水)〜5月11日(日)

価格:180円(税込)〜

販売予定総数:373万食

とろける脂と赤身のバランスが絶妙な「特ネタ中とろ」は、お値段そのままで2貫になって登場。

「特ネタ中とろ」を1貫プラスして、ダブルで提供されます!

大えび + えび

販売期間:2025年4月30日(水)〜5月11日(日)

価格:180円(税込)〜

販売予定総数:100万食

肉厚でボリューム感ある「大えび」には、グランドメニューで人気の「えび」をプラス。

お得にエビの食べ比べを楽しめます!

上穴子 + 煮穴子

販売期間:2025年4月30日(水)〜5月11日(日)

価格:180円(税込)〜

販売予定総数:101万食

こだわりの特製ダレで炊き上げたふっくら食感の「上穴子」も、得ネタでお得に☆

身がやわらかく、しっかりとタレの味がしみ込んだ「煮穴子」をプラスして提供されます。

お値段はそのまま、大とろ・大えび・上穴子がお得に楽しめる、ゴールデンウィークメニュー。

スシロー「GW得ネタ祭 第2弾」は、2025年4月30日〜5月11日まで開催です!

※販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施されません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

