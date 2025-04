ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、内生地が鮮やかな花柄プリントになっている、ディズニー&ピクサーデザイン「ギターアップリケ付きスマートフォンショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー「ギターアップリケ付きスマートフォンショルダーバッグ」リメンバー・ミー

© Disney / Pixar

価格:5,490円(税込)

サイズ:約14×21cm

重さ:約130g

ショルダーベルト長さ:最短約108cm〜最長約127cm(5穴)

素材:合成皮革

ショルダー調節可・取り外し可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』デザインのスマートフォンショルダーバッグ。

スマホや財布など必要最低限の小物が入るコンパクトサイズで、デイリー使いにぴったりです!

© Disney / Pixar

見た目はギターモチーフのクールなデザイン☆

ギターのプリントはアップリケなので立体感があります。

© Disney / Pixar

ショルダー部分にはお花のモチーフがさりげなくあしらわれています。

オレンジ色のお花が『リメンバー・ミー』らしくてとってもかわいい!

© Disney / Pixar

<オープン時>

バッグはマグネット開閉なので出し入れもスムーズに◎

© Disney / Pixar

内生地は鮮やかな花柄で一気にテンションアップ!

劇中に登場するモチーフが総柄でおしゃれにデザインされています。

© Disney / Pixar

後ろ側にはスマートフォンが入るポケットが1つ付いています。

生地は、やわらかく使いやすい合皮素材を使用。

© Disney / Pixar

ショルダーの長さはお好みで調節が可能なのもうれしいポイントです。

『リメンバー・ミー』のキーアイテムでもあるギターのデザインがカッコイイ!

内生地が鮮やかな花柄プリントになっている、ディズニー&ピクサーデザイン「ギターアップリケ付きスマートフォンショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

