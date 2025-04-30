ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¿Íµ¤°ûÎÁ¤ËÊÑ¿È¡©¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×
ËÜµòÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë10ËÜ¤Î¥³¡¼¥é¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥é¥Ù¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¡ÖShohei¡ÊÂçÃ«¡Ë¡×¡ÖMookie¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¡×¡ÖFreddie¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡×¡ÖTeoscar¡Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤Èµ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡ß @¥³¥«¥³¡¼¥é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ÆÅ¾Çä»Ô¾ì¤Ç1ËÜ200¥É¥ë¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£