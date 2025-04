椅子から魂が抜けていくようだ……。こんなユニークな椅子だけを作り続けている海外アーティストの作品をご紹介しましょう。

↑「ソウル・チェア」(画像提供/muddycap/インスタグラム)

この椅子のタイトルは「ソウル・チェア」。まるで、青い椅子からソウル(魂)が抜けていくように、魂の存在や人生のはかなさすら感じさせる作品のようです。

これを作ったのは、インスタグラムで「マディキャップ」と名乗るアーティスト。プロフィール欄には、ただ一言「i just make chairs(椅子を作っているだけ)」と書き、多彩な椅子の作品をアップ。26万人ものフォロワーがいます。

これだけの人々を魅了しているのは、彼の独特の世界観。時にはユーモラスに、時にはおしゃれにデザインした作品は、椅子の体験を変えているかもしれません。

メジャー・チェア

巨大な巻き尺が椅子の土台となり、背もたれや座面は目盛り付きのテープでできています。

View this post on Instagram A post shared by @muddycap

プール・チェア

プールに設置された手すりが背もたれになってしまったのが、こちら。水中に見える手すりが歪んで見える所もリアリティが溢れています。

View this post on Instagram A post shared by @muddycap

ポテトフライ・チェア

ファストフードのポテトフライの椅子。「この椅子に座って、ポテトフライを食べたい」という声が寄せられています。

View this post on Instagram A post shared by @muddycap

私たちの生活にとって必要不可欠な椅子。そこにマディキャップのエッセンスを加えると、部屋の雰囲気までがらりと変わりそうです。

【主な参考記事】

Yanko Design. What If Chairs Had Souls? This Designer Thinks They Do. April 23 2025

Dilosso オフィスチェア デスクチェア 腰サポートバー メッシュ通気性テレワーク チェア 疲れない 人間工学... 7,980円(04/30 11:01時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。