ロックバンド・ONE OK ROCKが、最新ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を30日にリリースした。同作には、昨年開催されたワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』より、東京・味の素スタジアムでのライブの模様を完全収録。同ツアーは7都市8公演で19万人を動員し、バンド史上最大規模となった。

収録楽曲は、初期の代表曲から、先月リリースされた約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』収録曲まで、全21曲を網羅した豪華なセットリストとなっている。パッケージには、ライブ写真に加え撮り下ろしフォトやインタビューを掲載した約100ページにわたるブックレットを同梱。恒例となったライブ当日を振り返るインタビューに加え、結成20周年を迎えたバンドの軌跡や、今後の展望についてメンバー全員が語る内容となっており、バンドの素顔に迫る読み応えのある仕上がりとなっている。8月からはスタジアムおよびドーム会場を巡る日本ツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』の開催が決定。なお、『DETOX』初回限定盤および通常盤の初回プレス分に封入されている、同ツアーのチケット先行抽選用シリアルナンバーの申し込み受付は5月11日までとなっている。さらに、6月にはB’z主催のイベント『B’z presents UNITE #02』への出演も控えている。