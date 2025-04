【リアルパーフェクトシリーズ 大谷翔平プレミアムフィギュア Vol.2】 予約期間:4月4日~5月16日23時59分まで 商品発送:10月 予定 価格:41,800円

エンスカイは、「リアルパーフェクトシリーズ 大谷翔平プレミアムフィギュア Vol.2」を10月に発売する。価格は41,800円。受注生産商品となり、5月16日23時59分までエンスカイショップにて予約を受け付けている。

本商品は、2024年に歴史的な活躍で自身3度目のMVP受賞と悲願のワールド・シリーズ優勝を成し遂げた、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の1/6スケールフィギュア。ドジャースのユニフォームもまぶしいその姿は、2024年4月3日(現地時間)のジャイアンツ戦でドジャース移籍後、待望の初本塁打となるライトスタンドへ飛び込んだ豪快な430フィート(約131m)アーチの打席を忠実に再現している。

バッティングフォームから表情に至るまで原型師が徹底的に分析。公式資料を基にカラーリングやロゴも細部までこだわって作り上げられている。台座には記念すべき移籍後第1号ホームランのアメリカ時間での日付「April 3,2024」を刻印。

セット内容:本体×1体、台座×1個

サイズ:約20×26.5×35cm(幅×奥行×高さ/台座含む)

重さ:約1,483g(台座含む)

材質:本体…ポリ塩化ビニル・ABS樹脂・鉄、台座…ポリストーン、滑り止め…シリコーンゴム

対象年齢:15歳以上

生産国:中国製

(C)ensky Co., Ltd. All Rights Reserved.