ÂçÃ«æÆÊ¿¥«¡¼¥É¶Ã°Û¤Î£·£·£°¡ó¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤¬ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÊ¬ÀÏ
¡¡ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏæÆÊ¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÇ°ÉÊ¹ØÆþ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤äµÇ°ÉÊ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¡Ö¥«¡¼¥É¡¦¥é¥À¡¼¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²£°£±£¸Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É²ÁÃÍ¤Ï£·£·£°¡ó¾å¾º¡£¥«¡¼¥É¼è°ú¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥å¥ê¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÅö½é¤ÏÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤µåÃÄ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¤³¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥»¥ó¥Ç¥ó¥È¡¤£µ£²¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¡×¤¬£²£´Ëü£¶£´£´£°¥É¥ë¡ÊÌó£³£µ£°£·Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¥¦¥Þ¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥à¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥ê¥Õ¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ï£µ£³Ëü£³£±£´£°¥É¥ë¡ÊÌó£·£µ£¸£·Ëü±ß¡Ë¤Î¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡½£µ£°ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿µÇ°¥«¡¼¥É¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ê¥¦¡×¤Ï£¶£µËüËç¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢£±Ëç£±£²¥É¥ë¡ÊÌó£±£·£°£·±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Ï£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±²¯£³£¸£´£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï£³·î£²£¹Æü¤ËÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¼Ò¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡Ö£Ä£ù£î£á£ó£ô£ù¡¡£Â£ì£á£ã£ë¡×¤Ç£±£°£¶Ëü£·£µ£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£±£¹£±Ëü±ß¡Ë¤À¡£
¡¡µÇ°ÉÊ¤Î¸ø¼°Ç§Äêµ¡´Ø¡Ö£Ð£Ó£Á¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥±¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×ÂåÉ½¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥¸»á¤Î¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ»ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÂçÃ«¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÎµÇ°ÉÊ¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌîµå¥«¡¼¥É¤Ç¤âÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¡£