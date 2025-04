横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」に、素材の魅力を丁寧に引き出した、こだわりの新作パンが登場。

進化形クロワッサン「パンスイス」の新バージョンと、白いクリームチーズが印象的な新作デニッシュが、期間限定で販売されます!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」パンスイス/Blanc pur(ブラン ピュール) 〜純白〜

発売日:2025年5月1日(木)

時間:月曜〜土曜10:00〜19:00/日曜・祝日10:00〜18:00

販売場所:ペストリーショップ「ドーレ」B1F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」に、2種類の新作パンが登場。

ヘーゼルナッツとミルクチョコの深いコクを味わう新バージョンの「パンスイス」と、ひんやりチーズクリームのサクサクデニッシュ「Blanc pur(ブラン ピュール) 〜純白〜」がラインナップされます☆

どちらも、ベーカーシェフの技が冴える、極上の新作パン。

ティータイムや贈りものにもふさわしい、期間限定の味わいです!

ヘーゼルナッツクリームとミルクチョコレートのパンスイス

販売期間:2025年5月1日(木)〜8月31日(木)

料金:550円(税込)

ペストリーショップ「ドーレ」の「パンスイス」は、2024年9月のリニューアルオープンを記念して誕生した、進化形クロワッサン。

今回、ヘーゼルナッツ風味の濃厚カスタードクリームと、まろやかなミルクチョコレートを合わせた新作バージョンが登場します☆

パリッとした食感で、縞模様が美しいクロワッサン生地に、ヘーゼルナッツクリームとミルクチョコレートの味わいが絶妙。

甘さの中にほんのり香るナッツの風味がアクセントとなり、奥深いリッチな味わいが広がります。

朝食やコーヒータイムにもぴったりの、満足感あふれる逸品です!

Blanc pur (ブラン ピュール) 〜純白〜

販売期間:2025年5月1日(木)〜6月30日(月)

料金:620円(税込)

もう1つの新作パンは幾重にも折り重ねたサクサクのデニッシュ生地を使った「Blanc pur (ブラン ピュール) 〜純白〜」

苺のジャムとアーモンドクリームを焼き込み、ふんわり軽やかなフレッシュチーズクリームがトッピングされています。

苺の爽やかな酸味と、アーモンドのコクのある甘さが絶妙にマッチする美味しさ☆

名前の通り、純白のチーズクリームが全体をやさしく包み込みます。

冷やして食べると、より一層、爽やかな風味を堪能できるデニッシュです!

ナッツの風味がアクセントの進化形クロワッサンと、純白のクリームチーズに包まれるデニッシュ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」の新作パン「パンスイス」と「Blanc pur(ブラン ピュール) 〜純白〜」は、2025年5月1日より販売です☆

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

