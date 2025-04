ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、キッズ用の「すみっコぐらし」1級遮光晴雨兼用傘を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」1級遮光晴雨兼用傘

価格:2,990円(税込)

全長:約68cm

直径:約87cm

親骨長さ:約50cm

重さ:約300g

仕様:手動式、UVカット率100%素材、遮光率100%素材

素材:ポリエステル(裏面PUコーティング加工)、クリア部分:ポリエチレン

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※傘骨の構造上、金属や繊維強化プラスチックを使用しています。傘骨の構造部には手を触れないでください

※この傘の生地はJIS L 1925(紫外線遮蔽率)とJIS L 1055A法(遮光率)に基づく検査でともに100%が確認されましたが、この結果の数値は傘生地の一部によるもので、製品全体の性能ではありません

紫外線が強くなってくる季節に必須の日傘。

「すみっコぐらし」の安心して使える工夫のある設計が嬉しい、晴雨兼用傘がベルメゾンから登場しました。

爽やかなブルーとミントブルーが、暑い季節にぴったり!

「すみっコ」や「みにっコ」たちがたくさん描かれた、楽しいデザインです。

ヨットで海に出る「すみっコ」たちのイラストも。

ヨットのすみっこで集まる様子がキュートです☆

遮光率100%、UVカット率100%素材使用でしっかり日焼け対策ができます。

屋外で過ごすときの暑さ対策にもおすすめです!

また、晴雨兼用だから、突然の雨にも対応してくれて便利です☆

車のライトで光る反射テープを縁にぐるりと使用。

暗くなってからの帰り道対策もばっちりです。

視界を塞ぎにくい透明の窓付き!

また、押し上げて開く手動開閉式で、指を挟みにくい安全設計となっています。

持ち手は太めで、子どもの小さな手にも握りやすい設計です。

さらに、取り外せる名札付きで名づけもしやすい!

お子さん1人で使いこなせるような工夫が盛りだくさんの傘となっています☆

また、骨組みは軽くて丈夫なグラスファイバーが使用されています。

内側はアクセントにもなる無地配色で、おしゃれ!

紫外線対策にも、急な雨対策にも使える、便利なキッズ用晴雨兼用傘!

キッズ用1級遮光晴雨兼用傘 「すみっコぐらし」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリンカラーがおしゃれ!ベルメゾン「すみっコぐらし」1級遮光晴雨兼用傘 appeared first on Dtimes.