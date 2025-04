サクラメント州立大がまたも“元NBA”を招へい…シャキール・オニールが男子バスケ部のGMに

4月29日(現地時間28日)、バスケットボール殿堂入りを果たしているシャキール・オニール(元:ロサンゼルス・レイカーズほか)がサクラメント州立大学男子バスケットボール部のGMに就任すると報じられた。『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が伝えている。

Shaquille O'Neal has agreed to become the men's basketball general manager of Sacramento State, sources tell ESPN. It will be a voluntary role for Shaq, whose son, Shaqir O'Neal, also plays for Sac State under Mike Bibby. Shaq and Bibby form a star duo as college GM and coach. pic.twitter.com/3F2NQBbhf7

- Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2025