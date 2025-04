「富士急ハイランド」にある、日本で唯一きかんしゃトーマスの屋外テーマパーク「トーマスランド」!

原作出版80周年イベントや『映画きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち』とのタイアップイベントなど、ゴールデンウィークも楽しめるイベント盛りだくさんです☆

富士急ハイランド「トーマスランド」ゴールデンウィークイベント

“きかんしゃトーマス”の屋外テーマパーク「トーマスランド」にて、原作出版80周年イベントや「映画きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち」とのタイアップイベントを開催中。

ゴールデンウィークには家族みんなで楽しめる企画が満載です!

「きかんしゃトーマス 原作出版80周年記念」イベント

開催期間:2025年3月15日(土)〜2026年3月1日(日)

原作出版80周年の記念イベントでは、いつの時代もこどもたちに夢を届けてきた「トーマス」の歴史をめぐる「メモリアルラリー」や、クラシックな「トーマス」のお話を楽しむことができる「原作絵本読み聞かせ」などの特別企画で、「トーマス」となかまたちをお祝い!

また「トーマスレストラン」では、「スペシャルドリンク」や「トーマス」が生まれたイギリスで愛される「キャロットケーキ」が、「ステーションショップ」では、クラシックなデザインが大人かわいいオリジナル記念グッズが販売されています。

メモリアルクイズラリー

場所:

・ラリー台紙配布:ステーションショップ、ティドマス

・ノベルティ引換:ステーションショップ

トーマスランド内4か所のラリーパネルを巡り、「トーマス」の歴史を振り返るクイズに挑戦!

全問正解すると、ポストカードセットがプレゼントされます。

※ひとり1回参加できます

※未就学児は保護者同伴で参加



ポプラ社presents 新・汽車のえほん 大型紙芝居の読み聞かせ

実施期間:土日祝13:00〜

場所:トーマスモニュメント横

特別に制作した大型紙芝居で、クラシックな「トーマス」の世界観や魅力を楽しめる読み聞かせを実施。

テレビとは違う魅力いっぱいの読み聞かせは、きっと子どもたちも夢中になれます☆

※悪天候の場合は中止



記念グッズの販売&マストバイキャンペーン

ステーションショップでは、原作出版80周年を記念したクラシックなデザインで大人のファンの方にもおすすめのオリジナルグッズを販売!

また、店内商品を税込み1,000円以上購入で、「キラキラカード」がもらえるプレゼント企画も実施されています。

※カードが無くなり次第配布終了

※1会計につき1枚配布

※カードは全8種の中から1枚ランダムでお渡し



記念メニューの販売&ノベルティプレゼント

トーマスレストランでは、原作出版80周年を記念した2種類のメニューを販売!

また、記念メニュー注文すると、歴代の「トーマス」となかまたちが描かれたオリジナル缶バッジがプレゼントされます。

オリジナル缶バッジは、全4種類。

ランダムでのプレゼントなので、どのデザインが貰えるかはお楽しみです☆

スペシャルドリンク(カルピス/カフェラテ)

価格:各750円

種類:カルピス、カフェラテ

「トーマス」のデコレーションがかわいい、スペシャルドリンク☆

80周年ロゴのオリジナルクッキーといっしょに、親子で楽しめます。

キャロットケーキ〜オレンジ風味〜

価格:900円

「トーマス」が生まれたイギリスで愛される「キャロットケーキ」で、80周年をお祝い!

たっぷりクリームとソースで、贅沢な一皿です。

『映画きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち』タイアップイベント開催中

「きしゃトモ」をテーマに、お友達や家族との絆が深まる企画が盛りだくさん!

アトラクションコラボとして「立体迷路トーマス・サーカス」が、期間限定で映画タイアップバージョンになります。

また、映画とコラボしたライブパフォーマンスショー「トーマスランドPLAY ON!」をゴールデンウイーク期間中(2025年4月26日〜5月6日)毎日開催。

さらに、「トーマス」のぬりえが楽しめる無料イベントも毎日開催されます☆

歴代のトーマスとなかまたちが登場し、家族3世代揃って楽しめるゴールデンウィークのトーマスランド!

「富士急ハイランド」にある「トーマスランド」の、ゴールデンウィークイベント情報でした☆

