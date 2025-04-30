3¾¡ÌÜ¤Î¸¢ÍøÆÀ¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤¬6²óµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¡Ä±¦Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¡¡5²ó¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë°µ´¬¤Î¡Ö3µå»°¿¶¡×
º£±Ê¤¬µÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ3Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£»î¹ç¤Ï4¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¦Â¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é6²ó¤ËµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¡ªº£±Ê¾ºÂÀ¤¬¸«Æ¨¤·3µå»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿º£±Ê¡£3²ó¤ÏÆó»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â1ÈÖ¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó¤ÏÆó»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ò¸«Æ¨¤·¤Î3µå»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢ÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡6²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¢¤È¡¢¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÈÖ¼ê¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥·¥¢¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï4²ó¤Ë¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤Î2¥é¥ó¡¢5²ó¤Ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î2¥é¥ó¤Ç4ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]