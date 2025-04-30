PENTAGON¡¦¥æ¥¦¥È¤³¤È°ÂÃ£Í´¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ³ÊºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡ª
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×PENTAGON¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿°ÂÃ£Í´¿Í¡£PENTAGON¤È¤·¤Æ¤ÎÌó7Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¡¢´Ú¹ñ¤Î¡É¤Î¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡¢¿ô¡¹¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ24¸ø±é¤ò¼þ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¦¥È¡¢INIÅÄÅç¾¸ã¤È¡È´¶Æ°¤ÎºÆ²ñSHOT¡É
2023Ç¯¤ËCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¡£³èÆ°µòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£TOKYO FMŽ¢K-STAR CHART presents POP-K TOP10 FridayŽ£¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢5·î14Æü¤Ë1st EP¡ØBLUE SPRING¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
15ºÐ¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¡ÖÀÄ½Õ = BLUE SPRING¡×¤ò²á¤´¤·¤¿¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²Î»ì¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëº£ºî¤Ï¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜ¿Í¤¬¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤Ç¼¨¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÃ£Í´¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤òºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤³¤ì¤«¤éÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ºÆ»ÏÆ°¤òµ¡¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤Ê¤ª¡¢°ÂÃ£Í´¿Í¤Î³èÆ°¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSTARBASE¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£