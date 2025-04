【TENITOL 初音ミク 夢かわプリンセス ラベンダーver.】 予約期間:4月30日10時~7月25日23時59分 商品発送:11月 予定 価格:6,160円

フリューは、フィギュア「TENITOL 初音ミク 夢かわプリンセス ラベンダーver.」を11月に発売する。価格は6,160円。受注販売となり、FURYU HOBBY MALLなどで4月30日10時から7月25日23時59分まで予約を受け付ける。

本商品は、同社のお求めやすい価格のフィギュアブランド「TENITOL」より、イラストレーター・上倉エク氏の「初音ミク」イラストを立体化したもの。過去に発売された「TENITOL 初音ミク 夢かわプリンセス」がカラーチェンジして再登場する。

今回のカラーリングも上倉氏原案。イラストの特徴である、パステルでかわいらしい色遣いはもちろん、肩のパフスリーブは透明パーツを使用したこだわりのデザインになっている。

リボン、フリル、王冠、ユニコーン……どれをとっても夢かわいい!

商品概要

【イメージ画像】【上倉エク氏のイラスト】

【作品名】初音ミク

【商品名】「TENITOL 初音ミク 夢かわプリンセス ラベンダーver.」

【SKU】AMU-TNL0152

【価格】6,160円

【販売形態】 受注販売

【予約受付期間】4月30日10時~7月25日23時59分

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL ほか

【発送時期】11月発送予定

【商品サイズ】全高:約210mm(台座含む)

【素材】プラスチック製

【仕様】塗装済み完成品

【原型】徳永史祥(エムアイシー)

【撮影】Vaistar studio

【ブランド】TENITOL

【商品タイプ】ノンスケールフィギュア

Art by 上倉エク (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net