2025年5月28日(水)と29日(木)の17時30分より、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される、世界中のファンと音楽で一つになる “夢の授賞式”『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』がABEMAにて独占無料生中継される。

【映像】Stray Kids、JO1、INI、TOMORROW X TOGETHERほか昨年の模様

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』(以下、『ASEA2025 Presented by ZOZOTOWN』)は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる夢の授賞式で、2024年に初開催された。2回目の開催となる今年も、豪華なアーティストが勢揃い。初日となる5月28日(水)には、『timelesz project -AUDITION-』を通じて2025年2月に新メンバー5名が加入し、8人組の新体制で初めてのツアーを控えているtimeleszや、今年デビューしたばかりのHearts2HeartsとKiiiKiiiといったフレッシュな顔ぶれから、aespa、ENHYPEN、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、Xdinary Heroesといった世界でも人気を誇るグループが出演。そしてTHE BOYZのジュヨンとIVEのレイがMCを務め、チャン・グンソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。

2日目の5月29日(木)には、BMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAや、昨年2nd Full Album「2」(Two)のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻し、3度目のワールドツアーも成功させている (G)I-DLE、そしてボーイズグループの&TEAM、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ガールズグループの新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、BADVILLAINといった今をときめくアーティスト勢や、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ピョン・ウソクといったソロアーティストや俳優も登場する。2日目のMCには女優のキム・ヘユン、MONSTA Xのヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが就任。大ヒットドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した、ビョン・ウソクとキム・ヘユンはステージ上で再会となるのか注目が集まっている。

ABEMAでは、2025年5月28日(水)と29日(木)の両日17時30分より『ASEA2025 Presented by ZOZOTOWN』を登録不要で、字幕付き・独占無料生中継。また本日より、昨年開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』をABEMAにて無料配信いたします。Stray Kids、JO1、INI、TOMORROW X TOGETHER、Creepy Nutsなど豪華アーティストが出演し話題を集めた昨年の模様もこの機会に楽しめることができる。

(C)2025ASEA組織委員会