Ãæ¹ñ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢24Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Î37.5¡óÀê¤á¤ë¡¡
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢²ÀÇÏ¿ô¿ø¡ÊCNG¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024À¤³¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì´ë¶È¶¥ÁèÎÏÊó¹ð¡×¤Ç¡¢24Ç¯¤ÏÀ¤³¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤¬²óÉü¤òÂ³¤±¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6355²¯7ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó20±ß¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Èæ4.8¡óÁý²Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Î³ä¹ç¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢37.5¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢³¤³°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¥²¡¼¥à»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢³¤³°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¤Ó¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¹ñÆâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»ñ¸»ÅêÆþ¤ò¶¯²½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£