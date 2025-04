ÊØÈë¡¦ÈþÈ©¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢Á´¤Æ¤Ë¸ú¤¯¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤ÌîºÚ¡×¤È¤Ï¡£¿©»ö¤ÎºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¸ú²ÌÈ´·²¡ª

トマトといえば、リコピンが豊富なことで有名ですよね。昔から健康に良いと考えられていましたが、最近では、腸内環境・美肌・ダイエットにも効果的だと注目されています!そこで今回は、トマトの腸活・美肌・ダイエット効果と、おすすめの簡単レシピもご紹介。冷蔵庫に常備して、毎日食べてほしいくらいです!ぜひ最後まで読んで、1度試してみてくださいね!◆トマトの驚くべき健康&腸活パワー

トマトに含まれるリコピンは、まるで赤い宝石のような存在。トマトを食べるだけで、美肌効果や腸内環境を整える効果など、まさに一石二腸以上の働きをしてくれます。たとえば蘭州大学などでの研究によると、トマトを食べることで次の効果が期待できますよ。(※1)・美肌効果・便通を促進する効果・血糖値をおだやかにする効果トマトのリコピンはお肌に届きやすく、シミ・シワ・たるみの改善に役立つとされています。実際、3ヶ月間の摂取で「肌のシワ」や「毛穴のサイズ」が改善されたという研究もあるのです。(※2)別の報告では、食事からのリコピンの摂取量が多いほど、便秘のリスクが低くなることが分かりました。リコピンが腸内細菌バランスを整えてくれて、結果的に便通を促進することにも繋がるみたいです。◆トマトを食前に食べると得られるダイエット効果「ベジファースト」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。食事の最初の方に野菜を食べることで、血糖値の急上昇を防ぐことができる効果のことですね!1つの研究では、トマト150gとブロッコリー70gを食事の最初の方に食べると、たとえ早食いをしても、食後の血糖値が有意に抑えられたとの結果も。(※3)ブロッコリーに含まれる食物繊維が関与していることは間違いないですが、トマトのリコピンにも、血糖値の上昇を抑える強い力があると考えられています。さらにリコピンは、抗酸化作用も持っています! 腸の細胞が老化する1つの原因は「酸化」なので、腸の老化を遅くすることも期待できるのです。トマトのリコピンを、適度に取り入れていきたいですよね!ここからは、そんなトマトを使った激推し腸活レシピをご紹介します。◆<材料>やみつき腸活トマわかサラダ乾燥わかめ…5g(約大さじ2)トマト…150g(小さめ3つ)※生わかめを使う場合は80gが目安です!☆味噌…大さじ2(白味噌がおすすめ)☆すりごま…大さじ1☆お酢…大さじ1(酸っぱいのが苦手なら大さじ1/2)☆オリーブオイル…大さじ1(ごま油でもOK)◆<作り方>.肇泪箸楼豸大に切り、乾燥して元気がないわかめに水で潤いを与えます(水で戻す)。わかめの水気はしっかり絞りましょう。¬瓩辰織錺メとトマト、☆調味料を全てボウルに入れてごちゃちゃしたら完成です!わかめと味噌の相乗効果で、腸内環境を整えることができます。わかめにも血糖値を抑制する効果が期待できるので、ぜひ食事の最初の方に食べてみてくださいね!保存する時は、冷蔵庫で2〜3日保存が可能です。長期保存には向かないので、早めにいただいちゃいましょう!◆トマトで美肌と美腸を叶える! ダイエットにも最適な腸活レシピ今回は、トマトの腸活・美肌効果やダイエットに良いところ、そして簡単に完成する腸活レシピもお伝えしました。ぜひ一度試してみてくださいね。ちなみに、リコピンの含有量は、通常のビッグトマトより、ミニトマトの方が多いです。どちらにも良いところがあるので、適度に取り入れていきましょう!出典(※1)Jiangnan Wang「Association between dietary carotenoids intake and chronic constipation in American men and women adults: a cross-sectional study」(2023)(※2)Elizabeth Tarshish, Karin Hermoni 「Beauty from within: Improvement of skin health and appearance with Lycomato a tomato-derived oral supplement」(2023)(※3)Saeko Imai「Eating Vegetables First Regardless of Eating Speed Has a Significant Reducing Effect on Postprandial Blood Glucose and Insulin in Young Healthy Women: Randomized Controlled Cross-Over Study」(2023)(2019)本記事は医療・治療アドバイスを提供しているわけではなく、レシピに付随した情報提供のみが目的です。診断・治療を必要とする方は、必ず医療機関での受診をしてくださいね。<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii