¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Û¿¹ÌîÀµ¹°¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤À©¤·¤ÆÍ¥½Ð¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤â´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó£¶¼þÇ¯µÇ°¥â¡¼¥ô¥£²¼´ØÇÕ¡¡£Ç£×ÆÃÁª¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÌîÀµ¹°¡Ê£´£°¡á»³¸ý¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢¹âÉÍË§µ×¡¢³÷¸¶·òÂÀ¤È¤Î£²ÃåÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÅ¸³«¤â¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï²¿¤«¤·¤¿¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£Î®¤ì¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÍ¥¾¡Àï¤â´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤âà´ñÀ×á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤«¡£