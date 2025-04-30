27ºÐ¡¦TBS¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¡½Õ¤é¤·¤¤¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¡×¥×¥é¥ÙSÈäÏª¡ÖÈ±¤ò12¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TBS¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»¶ÊâÆüÏÂ¡¡¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤À¤Ã¤¿È±¤ò12¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¡¡¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡»Å»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥Á¥×¥é¥³¡¼¥Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ¨Àá´¶¤È¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç»÷¹ç¤¦¤·Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¸¸À»Õ¤ÎÌîÂ¼èßºØ¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÌîÂ¼¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯9·î18Æü¤ËTBS¤¬¶ÈÌ³Éüµ¢¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ÈÌ³²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÅöÌÌ¤ÏÀ¼¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£