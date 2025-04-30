¡Ö¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×DAIGO¡¢ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¡ÖÎÉ¤É×¡×¤ÎÀ¼
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤µ¤ó¤Ï¡¢4·î28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ
ËÌÀî¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¿Æ»Ò°¦¤ÎÊª¸ì¡£¿©ÉÊ»ö¸Î¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼º¤¤¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤ÎÌ¼¤òÍ¶²ý¤·Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ëÊì¿Æ¤òËÌÀî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î28Æü¤Ë¤ÏÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¢¨DAIGO¤Ï²È¤Ë¤¢¤ëÂæËÜ¤Ï¸«¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤òÅº¤¨¤¿DAIGO¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö±üÍÍ ¥Û¥ó¥È¤ËÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæÂæËÜÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¡¢°Î¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤êPR¤¹¤ë¡¢ÎÉ¤É×¡×¡Ö°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×DAIGO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÂèÆóÏÃ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿ ¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÆâÍÆ¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ ¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤¿¤ÀÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤± Âè3ÏÃ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª ´Ñ¤Æ¤Ê¤¤Êý¤ÏTVer¤Ç¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¢¨DAIGO¤Ï²È¤Ë¤¢¤ëÂæËÜ¤Ï¸«¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤òÅº¤¨¤¿DAIGO¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö±üÍÍ ¥Û¥ó¥È¤ËÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæÂæËÜÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¡¢°Î¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤êPR¤¹¤ë¡¢ÎÉ¤É×¡×¡Ö°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£