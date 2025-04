ULA=United Launch Alliance(ユナイテッド・ローンチ・アライアンス)は日本時間2025年4月29日、「Atlas V(アトラスV)」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ企業Amazon(アマゾン)の通信衛星「Kuiper(カイパー)」27機はすべて軌道に投入されたことを、ULAが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報:Atlas V 551 (Kuiper-1)

ロケット:Atlas V 551打ち上げ日時:日本時間 2025年4月29日8時01分発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:Kuiper衛星(27機)

KuiperはAmazonの衛星コンステレーションを構成する通信衛星で、世界中のブロードバンドアクセス向上を目指すという同社の「Project Kuiper」で使用されます。2023年10月にはULAのAtlas Vロケットで2機の試験機が打ち上げられていました。

今回のミッション「Kuiper-1」はProject Kuiperの衛星コンステレーション構築に向けた第1回の打ち上げとなります。搭載されていた27機のKuiper衛星はすべて分離に成功し、通信が確立されているということです。

Project Kuiperは3200機以上の衛星で運用される計画です。ULAはその半分以上の打ち上げを担い、Atlas Vで7回、新型の「Vulcan(バルカン、ヴァルカン)」ロケットで38回のKuiper衛星群打ち上げを予定しています。

【▲ 27機のKuiper衛星を搭載して打ち上げられたULAの「Atlas V」ロケット(Credit: ULA)】

文/sorae編集部 速報班 編集/sorae編集部

