Hey! Say! JUMPのニューシングル「encore」(5月28日発売)より、 表題曲のミュージックビデオ(4K Short ver.)が4月30日(水)21:00にYouTubeプレミア公開される。本楽曲は、カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『パラレル夫婦 死んだ僕と妻の真実』主題歌。 Hey! Say! JUMPらしい爽やかさとトレンディーポップな曲調が印象的な1曲で、 ラブソングとしてのときめきをサウンドに込めた思わず歌って踊りたくなる楽曲に仕上がっている 。

ニューシングル「encore」

2025年5月28日発売



■初回限定盤1

[CD+Blu-ray]LCCA-6196/7 ¥1,980(税抜価格 ¥1,800)

[CD+DVD] LCCA-6198/9 ¥1,980(税抜価格 ¥1,800)



CD:

M1. encore (カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」主題歌)

作詞:YUUKI SANO 作曲:YUUKI SANO, 花村智志 編曲:花村智志, E&M

M2. SUPER CRUISINʼ

作詞:サーヤ 作曲:サーヤ, Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura

M3. Step by step(初回限定盤1 のみ収録)

作詞:大原拓真(Penthouse) 作曲:浪岡真太郎(Penthouse) 編曲:遠藤ナオキ, 浪岡真太郎(Penthouse)



Blu-ray/DVD:

「encore」 Music Video & Making

「Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY ~Opening Part~」



■初回限定盤2

[CD+Blu-ray]LCCA-6200/1 ¥1,980(税抜価格 ¥1,800)

[CD+DVD] LCCA-6202/3 ¥1,980(税抜価格 ¥1,800)



CD:

M1. encore

M2. SUPER CRUISINʼ

M3. 未来線(初回限定盤2 のみ収録)

作詞:辻村有記 作曲:辻村有記, 伊藤賢 編曲:辻村有記, 伊藤賢



Blu-ray/DVD:

「SUPER CRUISINʼ」 Music Video & Making

バラエティ企画映像



■JUMPremium BOX 盤(完全生産限定盤)

[CD+GOODS]LCCA-6204 ¥2,750(税抜価格 ¥2,500)



CD:

M1. encore

M2. SUPER CRUISINʼ



封入グッズ:

Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~



■通常盤

[CD]LCCA-6205 ¥1,320(税抜価格 ¥1,200)



CD:

M1. encore

M2. SUPER CRUISINʼ

M3. ラブレター(通常盤のみ収録)

作詞:岡田一成 作曲:岡田一成, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE

M4. MATSURI☆FEVER(通常盤のみ収録)

作詞:MUTEKI DEAD SNAKE 作曲:MUTEKI DEAD SNAKE, 児山啓介 編曲:児山啓介

M5~8. M1~M4.のオリジナル・カラオケ



★先着購入特典

通常盤をご購入の方に先着で『めじるし“!”マークチャーム』をプレゼントいたします

ミュージックビデオでは、“Hey! Say! JUMPとしての8人”と“Hey! Say! JUMPではない世界の8人”が交差する不思議な世界観が表現されている。フィルムのような質感、舞台のような切り取られた空間の中で、 鏡を用いたり、カメラを縦にも横にも回転させる映像表現が生み出すスタイリッシュなシーン映像を堪能してほしい。ダンスシーンでは、カラフルな照明に照らされてHey! Say! JUMPが華麗に舞い踊る。知念が(独自に)命名した「リボルバーダンス」では、ルーレットのように中央の4名が変わるがわる回転しながら踊ったり、サビ後半の「足りない足りない〜」では、真似したくなるキャッチーなダンスも披露しているとのことだ。パラレル世界の2つの部屋を鏡のように見立てた撮影では、 向かい合ったメンバーがアドリブでシンクロした同じ動きを要求されたが、スタッフも驚くほど息ぴったりだったという。初回限定盤1に収録されるフルサイズMVではそのシーンもふんだんに盛り込まれている模様。また、初回限定盤1に収録されるメイキング映像では、有岡のカジュアルな衣装がとある食べ物にいじられて盛り上がる場面も。裏も表もない、Hey! Say! JUMPらしいMV撮影となった。