日本トランスオーシャン航空（JTA）は、名古屋/中部・大阪/関西・福岡〜沖縄/那覇線で6月から8月にかけて臨時便を設定した。

運航便数は、福岡〜沖縄/那覇線が14便、名古屋/中部〜沖縄/那覇線が10便、大阪/関西〜沖縄/那覇線が8便の計32便。機材はボーイング737-800型機を使用する。

■ダイヤ

NU2040 沖縄/那覇（08：05）〜名古屋/中部（10：10）／6月27日・28日

NU2044 沖縄/那覇（17：05）〜名古屋/中部（19：05）／7月1日〜16日

NU2045 名古屋/中部（11：00）〜沖縄/那覇（13：20）／6月27日・28日

NU2045 名古屋/中部（09：40）〜沖縄/那覇（11：55）／7月2日〜17日

NU2006 沖縄/那覇（15：30）〜大阪/関西（17：25）／7月18日・19日・25日〜27日、8月1日〜3日・6日・8日〜17日・20日・22日〜24日

NU2007 大阪/関西（18：15）〜沖縄/那覇（20：20）／7月18日・19日・25日〜27日、8月1日〜3日・6日・8日〜17日・20日・22日〜24日

NU2062 沖縄/那覇（15：45）〜福岡（17：30）／7月21日、8月4日・5日・7日・18日・19日・21日・25日

NU2063 福岡（18：15）〜沖縄/那覇（20：00）／7月21日、8月4日・5日・7日・18日・19日・21日・25日