Ž¢¤³¤Î»Å»ö¤ä¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?Ž£¤È¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ä¥À¥ë¤½¤¦¤Ê¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¢£¡Ö¤½¤ÎÎý½¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥à¥µ¥·¤µ¤ó¡ÊÃËÀ¡¢21ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¶¯¹ëÂç³Ø¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë³Êµ»¼ïÌÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÇ¯¤Î10·î¡¢¡Ö¿·ÆþÉô°÷¤Î¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ØÆ³»Î¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤òË¬¤Í¤ÆÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬2¥«·î¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´¨·Î¸Å¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´¨·Î¸Å¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î¸·´¨´Ä¶²¼¤Ç¡¢¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤Ë¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Ï¢Æü·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ëÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¡¦ÂÎÎÏÅª¡¦¿´ÍýÅª¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎÉô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ëÍË¾¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â´¶ÈÀ¸¡ÊOB¤äOG¡Ë¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡¢´¨·Î¸Å¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î´¨·Î¸Å¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¿·ÆþÉô°÷¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÍè¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤ËÂàÉô¤ÎÁêÃÌ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬´¨·Î¸Å¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿´ÍýÅªµ»Ë¡¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¿´Íý¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ì¤òÈà¤é¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÆþÉô°÷¼«¿È¤¬¼«Î§Åª¡¦¼çÂÎÅª¤Ë´¨·Î¸Å¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¹¤¼è¤ê¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¿·ÆþÉô°÷¤ÎËÜ²»
1¡¡¿´Íý¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿´ÍýÅªµ»Ë¡¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´Íý¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢Á´Éô°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Í³µ½ÒÊý¼°¤Î¼ÁÌä»æÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÇ¯¤´¤È¤ËµºÜÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤ÎµºÜÆâÍÆ¤Ï¡Ö²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤¬ÀèÎ©¤Ã¤Æ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜÉ¸¤â¤Ê¤¯¤¿¤ÀÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¡Ö¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áí¤¸¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢¾Ã¶ËÅª¤Êµ½Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖËèÆü¤Î·Î¸Å¤Çµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¡ÖÄ¹´üÌÜÉ¸¤ÈÃ»´üÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡ÖÆ±³ØÇ¯¤Îå«¡×¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Êµ½Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿´ÍýÅª²ÝÂê¤Ï¡¼«¸Ê¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Î¸þ¾å¡¢¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÄ¾ÌÌ²½¡¢£¼«¿®¤Î¸þ¾å¡¢¤Å¬ÀÚ¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¡¢¥ÀÑ¶ËÅª»×¹Í¡¢¦Æ±³ØÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¸þ¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´Íýµ»Ë¡¤Î³Ø½¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï·Î¸Å¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
2¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºîÀ®
Á°½Ò¤Î¿´Íý¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢É½10-1¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡¼«¸Ê¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íýµ»Ë¡¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ê¿ÍÀ¸Ç¯É½¡Ë¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤³¤ì¤«¤éÊâ¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÄ¾ÌÌ²½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¿·ÆþÉô°÷¡¢X¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Æü»ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¨¥ê¥¹¶µ¼ø¤ÎÏÀÍýÎÅË¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂ§¤ê¡¢X¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£¼«¿®¤Î¸þ¾å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷Æ±»Î¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¸ò´¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¼«¿È¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ç¥Ï¥ê¤ÎÁë¡ÊÃð¡¡¼«¸Ê¤ò4¤Ä¤ÎÎÎ°è¡ÊÁë¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤ä¼«¸Ê³«¼¨¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤¹¤ë¿´Íý³Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿·ÆþÉô°÷¤¬4·î¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿½Õ¹ç½É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ÀÑ¶ËÅª»×¹Í¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ê´¨·Î¸Å¡Ë¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡ÊÍ«¤¦¤Ä¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ø¤ÎÂª¤¨Êý¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡ÊÂÐ½è¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»×¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÌÜÉ¸¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¼«¸ÊÀë¸À¤·¡Ê¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Æ±»þ¤ËÃç´Ö¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¥¨¡¼¥ë¡Ë¤òÁ÷¤ê¡¢Áê¸ß¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤¦Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤«¡×
ÍýÏÀ²òÀâ¡¡1¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ï²¿¤«
ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³«È¯¤·¤¿³Êµ»·Ï¿·ÆþÉô°÷ÍÑ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Î¿´ÍýÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ËÂ§¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ë¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿´¿È¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢´¨·Î¸Å¤¬¤â¤¦¤¹¤°¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¤À¤«¤éÍ«¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¤ä¥Ø¥È¥Ø¥È¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤È·ë²Ì¤Î´Ö¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¤È¾ðÆ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯À©¸æ¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨½ÐÍè»ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸´¨·Î¸Å¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¡Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¤â¤·´¨·Î¸Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ã¶ËÅª¤ÊÂª¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤êÉ½¾ð¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¿È¤ÎÈ¿±þ¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ«¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¤ä¥Ø¥È¥Ø¥È¤Êµ¤Ê¬¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1»²¾È¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸´¨·Î¸Å¤Ç¤â¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ½è¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡¡¿´Íý¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÅ¸³«ÊýË¡
É®¼Ô¤Ï¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÂÎ¸³Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ÇÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼è¤ê¾å¤²¤ëÏÃÂê¤Ï¤è¤êÈà¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤É¤³¤«¤«¤é¤Î¼Ú¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¸«¤ë¤È¤½¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤È¤¢¤Þ¤ê´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ì±´Ö¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤è¤ê¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò°·¤¦Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£²Í¶õ¤Î¿·ÆþÉô°÷X
¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÄ¾ÌÌ²½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢X¤µ¤ó¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¿·ÆþÉô°÷¤ÎÇº¤ß¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Æü»ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¸å¡¢¹â¹»»þÂå¤È¤Î¶¥µ»´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢´¨·Î¸Å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ëX¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤ÏX¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È¤«¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤¬¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡×¡Ö¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢X¤µ¤ó¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤é¡¢¤è¤êµÒ´ÑÅª¤«¤Ä¹çÍýÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ý¡¹¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Í¶õ¤ÎX¤µ¤ó¤¬¼Â¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü»ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î1Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¼ïÌÀ¤«¤·¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤Ë°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¡¢¤É¤è¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Ç±ó¤¤Â¸ºß¤Ë»×¤¨¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¡¢1Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÂÎ¸³Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë
3¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Î¸«Êý¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¤ÎÊýË¡¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿´ÍýÅª¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¥¹¥¥ë¤Ï¡¢À¸¤¤ëÎÏ¡Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¥ë¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWorld Health Organization¡§WHO¡Ë¤Ï¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¡ÖÌäÂê²ò·è¡×¡ÖÁÏÂ¤Åª»×¹Í¡×¡ÖÈãÈ½Åª»×¹Í¡×¡Ö¸ú²ÌÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¥¹¥¥ë¡×¤Ê¤É10¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢Èó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»À¸³è¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÐ½è·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë³ÍÆÀ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¸«Êý¤È¤·¤Æ¡¢È¯Ã£²ÝÂê¤È¤Î´ØÏ¢¤«¤é¤â¹Í»¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£È¯Ã£²ÝÂê¤È¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¯¡¦¥¨¥ê¥¯¥½¥óÇî»Î¤¬Äó¾§¤¹¤ë³µÇ°¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÆý»ù´ü¤«¤éÍÄ»ù´ü¡¢³ØÆ¸´ü¡¢ÀÄÇ¯´ü¡¢À®¿Í´ü¤Ê¤ÉÂç¤¤¯8¤Ä¤Ë¶èÊ¬¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿´Íý¼Ò²ñÅª¤ÊÈ¯Ã£¾å¤Î²ÝÂê¡Ê´íµ¡¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÀº¿ÀÊ¬ÀÏÅª¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¡Ê´íµ¡¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÈ¯Ã£²ÝÂê¤ò¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ê¼«²æÆ±°ìÀ¡Ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¿´Íý¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¥ë¤Î³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿´Íý¼Ò²ñÅª¤ÊÈ¯Ã£²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
»öÎã¤Î¤½¤Î¸å
¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â´¨·Î¸Å¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥à¥µ¥·¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤¬¼«¼çÎý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼«Î§Åª¤«¤Ä¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿ÂàÉô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÆþÉô°÷¤â¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¨·Î¸Å¤Ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡ÊOB¤äOG¡Ë¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÉé²Ù¤Î¹â¤¤·Î¸Å¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·ÆþÉô°÷¤¿¤Á¤ÏÆ±µéÀ¸´Ö¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢´¨·Î¸Å¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÆ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ½ñ¤ÎÂè8¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¼êË¡¤Ë½àµò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¿´Íýµ»Ë¡¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÍ¶È¯ºÞ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î½¸ÃÄµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£´¨·Î¸Å¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸´Ö¤Îå«¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤¬¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
----------
ÅÚ²° ÍµËÓ¡Ê¤Ä¤Á¤ä¡¦¤Ò¤í¤Î¤Ö¡Ë
ÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¶µ¼ø
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£87Ç¯ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°éÀìÌç³Ø·²Â´¶È¡¢89Ç¯Æ±ÂçÂç³Ø±¡ÂÎ°é¸¦µæ²Ê¥³¡¼¥Á³Ø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÂÎ°é²Ê³Ø¡Ë¡£ÃÞÇÈÂç³ØÊ¸Éôµ»´±Åù¤ò·Ð¤Æ97Ç¯ÂçºåÂÎ°éÂç³ØÃåÇ¤¡¢2008Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾åµé»ØÆ³»Î¤È¤·¤Æ³ØÀ¸ÁêÃÌ¼¼¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂ¾¡¢JOC¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥¸¥åÉô²ñ°÷¡¦²Ê³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌç°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼êÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Ê¸²Ê¾Ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¼Ô¤Î»ñ¼ÁÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡×°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ö¥³¡¼¥Á°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¥¢¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¡×¥ï¡¼¥¥ó¥°ºÂÄ¹¤òÎòÇ¤¡£¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤ÇÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø²ñ¾Þ¡¢Ç³¤¨¿Ô¤Í½ËÉ¤Î¸¦µæ¤ÇÆüËÜÂÎ°é³Ø²ñ¾©Îå¾Þ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸¦µæ¤ÇÆüËÜ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø²ñ¾¾¸¶µÇ°¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ù¡ÊÉ÷´Ö½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶µËÜ»°ÄûÈÇ¡Ù¡Ø¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¼Ô¥Æ¥¥¹¥ÈÍýÏÀÊÔ3ÄûÈÇ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢Âç½¤´Û½ñÅ¹¡ËÅù¡£·õÆ»¶µ»Î¼·ÃÊ¡£
----------
¡ÊÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¶µ¼ø ÅÚ²° ÍµËÓ¡Ë