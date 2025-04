「You name it.」の意味は？「それを名づける」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「なんでも、どんなものでも」でした!

例えばモノの名前を列挙したあとに、「なんでもリクエストして」という意味で使われるフレーズ。

「あなたの欲しいモノをなんでも言ってごらん」というニュアンスがあります。

「We have orange juice, apple juice, green tea, water... You name it.」

(オレンジジュース、りんごジュース、緑茶、お水...なんでもあるよ)