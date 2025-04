「保育園の洗礼」が、後に子供の体を守ることになる(写真:ucchie79/PIXTA)

新年度の始まりから1カ月。みなさんの中には、この春からお子さんが保育園や幼稚園に通い始めた方もいることだろう。

家庭の外での人々との関わりは、成長していく子供たちにとって大きな意味をもつ。同年代の子供たちとの交流はその最たるものかもしれない。遊びや学びの場での触れ合い、そして時にはぶつかり合いを通じて、子供たちは心身ともに多くのことを吸収していく。この点については、世代を問わず多くの人が実感をもって同意するはずだ。

だが、同じく子供どうしの交流が生まれる機会であるにもかかわらず、保育施設や教育機関に子供を預けることに対しては否定的な意見もある。「小さな子を親から離すなんてかわいそう」というわけだ。しかし、本当にそうだろうか?

「保育園の洗礼」は子供を守るかもしれない

子供が保育園などで共同生活を送るメリットの1つに、「家庭以外の環境に早くから触れられること」がある。

核家族化・少子化が進む現代、日々の生活の中で子供が親以外の人と接する機会は乏しくなりがちだ。家庭の外で施設スタッフや他の子供たちと過ごすことにより、子供は家庭とは異なるルール、親とは違う価値観の存在に触れ、社会の中での生き方を手探りで学んでいく。

医師の金森啓太氏(東北大学大学院医学系研究科・大学院生)、大田千晴氏(同研究科・教授)らが2024年に発表した研究では、1歳未満から保育施設を利用していた子供は、3歳まで保育施設を利用しなかった子供と比べて、3歳時点でのコミュニケーション、問題解決、個人・社会(生活スキルや他者との関係)が高くなる傾向が示されている。

また、近年注目されているのが、共同生活が子供の免疫系に与える作用である。

入園直後に子供が次から次へと感染症にかかる、通称「保育園の洗礼」に悩まされる家庭は多い(しかも大抵の場合、親もそれをうつされて子供よりも悪化するまでが1セットだ)。しかし、実はこのような軽い感染経験の積み重ねには、後に子供の体を守る作用があるようなのだ。

カナダで1238世帯を対象に行われた8年間の追跡調査では、2歳半になる前に集団保育を開始した子供たちは、家庭保育で育った子供たちに比べて、小学校入学後に感染症にかかる割合が有意に低かったという(*1)。

この子供たちもやはり「保育園の洗礼」を経験していたようで、入園直後(2歳半まで)の期間だけは感染症にかかる割合が家庭保育よりも有意に高かった。アメリカ国立衛生研究所(NIH)が1364名の子供を対象に行った調査でも同様のことが示されている(*2)。

共同生活はアレルギーのリスクを減らす?

免疫系が関わるもう1つの大きな話題として、アレルギーとのつながりにも目を向けてみたい。

保湿によるスキンケアや離乳食の進め方など、子供のアレルギー予防の方針は日々アップデートされている(祖父母が知らぬ「赤ちゃんの最新アレルギー対策」)。その中で改めて注目されているのが「衛生仮説」だ。

アレルギーに関する有力な仮説の一つ「衛生仮説」は、ごく幼いうちにさまざまな微生物に触れることが、その後のアレルギーの予防・軽減に重要だとするもの。アレルギー研究の歴史、現状、そして展望を『アレルギー:私たちの体は世界の激変についていけない』(東洋経済新報社)にまとめたアメリカの医療人類学者、テリーサ・マクフェイル氏の言葉を借りれば、「人生のとても初期のうち(1歳になる前)に多様なバイキンに出会うこと、とりわけ農場や、きょうだいの複数いる大家族の中で暮らすことが体を守ることになるとする」仮説だ。

現代の日本、とりわけ都市部ではなかなか実現しにくい条件だが、保育園などで早くから他の子供や大人と過ごすことが、子供にとっては擬似的な「大家族」環境としてはたらくかもしれない。

オーストラリアで3歳から5歳の子供たちを対象に行われた調査では、2歳までに保育施設に通い始めていた子供たちは、そうでない子供たちに比べてアトピーの発症リスクが有意に低かった(*3)。その作用は、小規模保育よりも特に大規模の保育園で大きかったという。

また、アメリカで行われた追跡調査では、生後3カ月までに集団保育や家庭外での保育を始めた子供たちは、少なくとも1歳から3歳までの間、アレルギー反応に関わる主な抗体であるIgE抗体の血中濃度が低めに抑えられていたという(*4)。

今は昔の「3歳児神話」

こうして集団保育の潜在的なメリットも知られてきた一方、「子供が3歳になるまでは母親が家庭で育てないと」との声も残る。いわゆる「3歳児神話」だ。





だが、この「神話」の歴史はわずか数十年。昭和初期までは一家総出で農業・漁業などの1次産業に従事する世帯も多く、母親が子育てに専念する環境はそもそもまれだった。第2次世界大戦後、イギリスで戦争孤児の調査を行った精神科医・発達心理学者のボールビーによる愛着理論が日本で拡大解釈され、「母親(のみ)による」「家庭内での」子育てを強調する説となったようだ(*5)(*6)。

1998年の厚生白書では、すでに「母親が育児に専念することは歴史的に見て普遍的なものでもない」「母親と子どもの過度の密着はむしろ弊害を生んでいる,との指摘も強い」との報告をまとめたうえで、「三歳児神話には,少なくとも合理的な根拠は認められない」との見解が挙げられている(*7)。

子供を初めて外の世界に送り出す時には寂しさもあるが、大人が思う以上に子供の成長は柔軟だ。さまざまな人、刺激、さらには微生物に触れながら、多くのものを吸収していく我が子の姿を見守っていきたい。

【参考文献】

*1:Côté, S. M., Petitclerc, A., Raynault, M. F., Xu, Q., Falissard, B., Boivin, M., & Tremblay, R. E. (2010). Short- and long-term risk of infections as a function of group child care attendance: an 8-year population-based study. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 164(12), 1132-1137. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.216

*2:Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NIH, DHHS. (2006). The NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD): Findings for Children up to Age 4 1/2 Years (Reference Only) (05-4318). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.https://www.nichd.nih.gov/publications/product/20

*3:Haby, M. M., Marks, G. B., Peat, J. K., & Leeder, S. R. (2000). Daycare attendance before the age of two protects against atopy in preschool age children. Pediatric pulmonology, 30(5), 377-384. https://doi.org/10.1002/1099-0496(200011)30:5%3C377::AID-PPUL3%3E3.0.CO;2-3

*4:Rothers, J., Stern, D. A., Spangenberg, A., Lohman, I. C., Halonen, M., & Wright, A. L. (2007). Influence of early day-care exposure on total IgE levels through age 3 years. The Journal of allergy and clinical immunology, 120(5), 1201-1207. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.07.036

*5:3歳児神話 その歴史的背景と脳科学的意味. 榊原洋一https://jsbs.gr.jp/LEARNED/SAKAKIBARA/index.html

*6:我が国の伝統的育児に関する妥当性の検討「3歳児神話」の検討. https://www.niph.go.jp/wadai/mhlw/1997/h092308.pdf

*7:厚生白書(平成10年版) https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1998/

(坪子 理美 : 英日翻訳者)