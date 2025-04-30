¡ÖÀ®¸ù¤Ïµ¿¤Ò¤Ê¤¤¡×Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤¬³Î¿®¤·¤¿¡Ö»°É©¡×¤ÎÈ¯Å¸¡¢º¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿´äºêÌïÂÀÏº¤¬Å¹Àè¤Ë»Ü¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¹©É×¡×¤È¤Ï¡©
¸½ºß¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö³ØÈ¶¡×¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÈ¶¤Ï¶¯¸Ç¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°ÅÄ²ñ¡×¤ÏÍÌ¾¤À¡£»°ÅÄ²ñ¤È»°É©ºâÈ¶¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¶¯¸Ç¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£»°É©¤È·Ä±þ¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÆÃÏ¹ÀÇ·¡ØºâÈ¶¤È³ØÈ¶ »°É©¡¦»°°æ¡¦½»Í§¡¦°ÂÅÄ¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·Â´Äê´üºÎÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå
Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤¬Â´¶ÈÀ¸¤ò¾Ò²ð
¡¡1881Ç¯7·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê¸½¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ë¤Ï¡¢»°É©·Ï¤Ç¤«¤Ä·Ä±þÈ¶¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»°É©²ñ¼Ò´É»ö¡¦ÁñÅÄÊ¿¸ÞÏº¤¬¸µ·Ä±þµÁ½Î½ÎÆ¬¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â·Ä±þµÁ½ÎOB¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»°É©ºâÈ¶¤Î±ã²ñ¤Ë·Ä±þµÁ½ÎOB¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ÇÁñÅÄ¤é¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î°ïÏÃ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢1880Ç¯º¢¤Î»°É©ºâÈ¶¤Î³ØÂ´¼Ô¤Ë¤Ï·Ä±þµÁ½ÎOB¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÍ¹Á¥¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¶áÆ£Î÷Ê¿¡¦µÈÀîÂÙÆóÏº¡¢»°É©¹ç»ñ´É»ö¤È¤Ê¤ëÁñÅÄÊ¿¸ÞÏº¡¦ËÀîÎÉÊ¿¡¢¤Î¤Á¤Ë»°°æ¹çÌ¾¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä«¿á±ÑÆó¤¬·Ä±þµÁ½Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢»°É©¡½¤È¤¤¤¦¤«ÆüËÜ´ë¶È¡½¤Ï¤Þ¤À¿·Â´¤ÎÄê´üºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤È³Ø¹»Â¦¤¬¸ß¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ½¢¿¦¤ò°¶Àû¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»°É©¤È·Ä±þµÁ½Î¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ä±þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤¬Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ò¶áÂå´ë¶È¤Ë¾Ò²ð¡¦¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Þ¤¿¡¢¾®Àô¿®µÈ¤È¾®È¨ÆÆ¼¡Ïº¤ÎÎ¾½ÎÄ¹¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½¢¿¦¤Î¾Ò²ð¡¦°¶Àû¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¡ØÂç³Ø¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑ»Ë¡Ù¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¡Âô¤¬»°É©¤Î¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°¿¤ë»þÊ¡ÂôÏÀµÈ¤¬ÆüËÜ¶¶Æî³ý¾ìÄ®¤Î»°É©»öÌ³½ê¤ËÎ©´ó¤ë¤È¡¢Å¹¤ÎÀµÌÌ¤ËÂç¤¤Ê¡Ø¤ª¤«¤á¡Ù¤ÎÌÌ¤¬³Ý¤±¤Æ¤¢¤ë¡£¼Ò°÷¤ÏÁ°¿â¤ì³Ý¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ð¤ë¡£¸«¤¿½ê¡¢ÏÂÁ¥¤Î²öÁ¥Ìä²°¤È¾¯¤·¤âÊÑ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬ÊÝ¸î¤·¤Æ¤ð¤ëÆüËÜ¹ñÍ¹ÊØµ¥Á¥²ñ¼Ò¤Î´±°÷É÷¤È¤ÏÂç°ã¤Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ä¤«¤ê´¶¿´¤·¤¿Ê¡Âô¤Ï½ÎÀ¸¤ÎËÀîÎÉÊ¿¤Ë¡Ø´äºê»á¤Ï±½¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ò¡¢»³»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤Ïµ¿¤Ò¤Ê¤¤¡£¼ì¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤ª¤«¤á¡×¤ÎÌÌ¤ò·Ç¤²¡¢Å¹Æâ¤Ë°¦·É¤ò½Å¤ó¤¸¤µ¤»¤Æ¤ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áº¢¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ì¤³¤È¤À¡Ù¤ÈÂç¤¤¤ËË«¤á¤Æ¤ð¤ë¡×¡Ê¡Ø´äºêÌïÂÀÏºÅÁ ²¼¡Ù¡Ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»°É©¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë