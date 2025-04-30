本日の予定【発言・イベント】
15:30 ミュラー・エストニア中銀総裁、米関税政策の影響について講演
23:30 米週間原油在庫統計
1日0:30 ロンバルデッリ英中銀副総裁、イベント講演
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
2:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、世界経済見通しについて講演
2:30 カナダ中銀議事録（4月16日開催分）
赤沢再生相、再び米国を訪問（5月2日まで）
日銀金融政策決定会合（1日目、5月1日まで）
欧米主要企業決算
メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、バークレイズ、UBS、クレディアグリコル、ソシエテジェネラル、エアバス
キャタピラー、クアルコム、イーベイ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ロビンフッド、アフラック
※予定は変更することがあります
23:30 米週間原油在庫統計
1日0:30 ロンバルデッリ英中銀副総裁、イベント講演
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
2:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、世界経済見通しについて講演
2:30 カナダ中銀議事録（4月16日開催分）
赤沢再生相、再び米国を訪問（5月2日まで）
日銀金融政策決定会合（1日目、5月1日まで）
欧米主要企業決算
メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、バークレイズ、UBS、クレディアグリコル、ソシエテジェネラル、エアバス
キャタピラー、クアルコム、イーベイ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ロビンフッド、アフラック
※予定は変更することがあります