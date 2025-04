「もう一度言って」英語がうまく聞き取れない・言えない時に使える英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」の特別版。

今回は、自分が英会話に不慣れだったり、相手の話すスピードが速かったりで、相手が話している英語がよく聞き取れなかったときに役立つ英語フレーズを解説します。海外旅行先ではもちろん、外国人観光客が増えている日本でも使う場面があるかもしれません。どれもシンプルで覚えやすいフレーズなので、ぜひこの機会に覚えておきましょう。

「もう一度言ってください」の英語表現

相手の話している英語がきちんと聞き取れなかったとき、どうしていますか? 場の雰囲気を壊したくないけれど、内容を聞き取れなかったときは分かったフリをせず勇気を出して「もう一度言ってください」と聞き直すことは大切ですよね。焦らず、スマートに聞き返せるよう、覚えておくと役立つフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 Could you say that again? 「もう一度言っていただけますか?」

【解説】「again」は「もう一度」という意味で、日常会話でよく使われる単語。フォーマルな場でも使いやすく、仕事や接客の場面で使ってもOKなフレーズです。文の最後に「please」を加えるとさらに礼儀正しい印象になります。

【2】 Sorry, what was that? 「すみません、何て言いましたか?」

【解説】直訳すると「今のは何でしたか?」となり、カジュアルな印象になります。友人や同僚との会話で、軽い感じで聞き返したいときに使えます。ネイティブもよく使う自然な表現なので覚えておきましょう。

【3】Come again? 「何て言った?」

【解説】こちらは友達同士で使われるフランクな表現です。ここでの「come」は「来る」という意味では使われず、「(もう一度)言って」という意味で使われます。このように、直訳できないフレーズはそれごと意味を覚えておきましょう。

「ゆっくり話してください」の英語表現

相手の話すスピードが速すぎたり、自分が英会話に不慣れだったり、相手の言うことが聞きとれず、焦ってしまうことがあると思います。そんなときの対処法のひとつとして、「ゆっくり話してください」とお願いする際の英語表現をお伝えします。いくつか紹介するので使い分けできるように覚えておくと便利です。

【1】 Could you speak more slowly? 「もう少しゆっくり話していただけますか?」

【解説】フォーマルな場面でも使えるフレーズです。「Could you〜?」は「Can you〜?」と同じ意味ですが、「Could you〜?」のほうが丁寧な印象になります。旅行先やビジネスシーンで、相手に配慮しながら話してもらいたいときに使ってみましょう。

【2】 Please slow down a little. 「少し話すスピードを落としてください」

【解説】「slow down」は「スピードを落とす」という意味です。「a little(少し)」を加えることで、より柔らかいニュアンスになります。急いでいる相手に優しくお願いしたいときに使えます。「Please」を「Can you〜?」や「Could you〜?」に変えても良いでしょう。

【3】Sorry, I didn’t catch that. 「すみません、聞き取れなかったです」

【解説】「I didn’t catch that」を直訳すると「それをつかめませんでした」となり、「聞き取れなかった」という意味で日常会話では使われます。「Could you say that again?(もう一度言ってもらえますか?)」と後に付け加えると、さらにスムーズに伝わります。

英語が出てこないときに使えるフレーズ

外国人との会話中に知っているはずの英語がすぐに思い出せず、沈黙して困った経験がある人も少なくないのではないでしょうか。そんなときの対処法として取り入れやすいのが「つなぎ言葉」。日本語で間を持たせるときに使う「えっーと」「ほらあの…」などと同じようなイメージです。シチュエーション別にいくつか解説するので覚えておくと便利ですよ。

【1】 You know… 「えっーと…」「ほら…」

【解説】言葉が出てこないときに一番よく使われるのがこのフレーズです。「You know」は「えっと」だけでなく、文末に使うと「〜だよね?」という意味になります。友達同士での会話では頻繁に使われますが、カジュアルな表現なのでビジネスシーンなどではあまり使わないようにしましょう。

【2】Well… 「えっーと…」

【解説】こちらも「You know」と同様、日常会話でよく使われる表現です。ビジネスシーンなどで使っても問題はありませんが、多用すると苛立つ相手もいるので使いすぎには注意。「Well, how can I say…(えっと、なんて言えばいいんだろう…)」のように、Wellの後に他の言葉をつなげて使うこともあります。

【3】Like… 「えっと…」「なんか…」

【解説】こちらは「You know」と使い方はほぼ同じです。カジュアルな場面でよく使われるつなぎ言葉です。こちらも使いすぎには気をつけましょう。「Like…you know,…」のように、「you know」とつなげて使うこともできます。このようにいろいろな言い方を覚えておくと、会話がワンパターンになるのを防げます。

