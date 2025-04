落合陽一を育てた母親が実践していた「子どもの才能を伸ばす３つのルール」

大人から見れば「なぜこんなものに興味を示すんだろう」と思ってしまうような子どもの探究心。親はどう向き合えばよいのだろうか。メディアアーティスト・落合陽一氏を育てた母・落合ひろみ氏が、好奇心を伸ばす子育ての極意を語る。

『「好き」を一生の「強み」に変える育て方』 (サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。

Q)子どもが、へんなものに興味を示したら?

A 「これ、どうなってるんだろうね」と寄り添ってあげる

B それよりもこっちのほうが面白いよと、親が興味のあるものを見せる

好奇心は「学ぶ力」の原動力

子どもは好奇心の天才です。歩くこともまだ十分にできない乳幼児の頃から様々なもの、音、匂い、味に興味を持ちます。その興味の対象が子どもによって違います。その子が興味を持ったものに対して、「好き」あるいは「嫌い」という感情や、もっと知りたいという欲求が出てきます。

好奇心は、「学ぶ力」の原動力になるとよくいわれますが、海外の研究では、好奇心の強さは、新しいことを学ぶ意欲や、幼児期の低所得層の子どもの成績向上に関係があるという調査結果もあります(*)。

(**1 Prachi E.Shah, Heidi M. Weeks, Blair Richards & Niko Kaciroti.“Early childhood curiosity and kindergarten reading and math academic achievement”. Pediatric Research, 2018. https://www.nature.com/articles/s41390-018-0039-3)

日本と海外では、背景も大きく異なりますが、子どもの好奇心を発揮させるためには、親のかかわり方が重要だと思います。

そして、子どもが好奇心を発揮するには、「安全な場所」であることが大事だということが研究でわかっています(*)。つまり、「これは何?」と聞いても嫌な顔をされる、「これをやりたい」と言っても「やめなさい」と言われる──そんな状態では、子どもは自分の持っている好奇心を発揮できないのです。逆に、一緒になって考えてくれたり、「この子はこんなことがしたいのではないか」とさりげなく誘導してくれると、子どもは自分の好奇心のままに、知的な探求を進めていけます。

(*Pianta, R. C., La Paro, K. M., and Hamre, B. K.“Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Manual, Pre K”. Brookes Pub. CO., 2008. https://psycnet.apa.org/record/2007-18799-000)

親が子どものやることをしっかり受け止めることで、子どもは安心して本来持っている好奇心を発揮することができるのでしょう。こうして自ら学ぶ意欲を育んでいくのだと思われます。

また、最近の脳に対する研究によると、脳には「可塑性」(かそせい)と「汎化」(はんか)という2つの性質があることがわかってきたといいます。

可塑性というのは、変化して成長することができる能力であり、汎化はある能力が伸びるとそれをもとに関連する能力も伸びていくという特性です。

子どもが興味を持ち好きなことをとことんやっているうちに、脳は成長して、好きなことに関連する能力も伸びていくのです。

「これやりたい!」の好奇心vs.「これはダメ」の親の気持ち

我が子には好きなことをやらせてあげたいというのが親心です。

好奇心は、いまや学習意欲にもかかわってくると考えられていますし、好奇心を思う存分発揮して、本当に好きなことを見つけてもらいたい。

これもまた多くの親御さんの願いです。

でも、現実にはどうでしょう。

子どもから「あれやりたい!」「これやりたい!」と言われると、わがままに思えて「やめなさい」と言ってしまう。

もしくは、子どもが集中して何かに向き合っていても、自分が疲れていると「もう帰ろう」「やめよう」と言ってみたり。

子どもの好奇心を育みたい、興味を持ったことを伸ばしてあげたいと思いながらも、実際には子どものすることにストップをかけていることも多いように思います。

子どもは興味のあることに熱中し、その気持ちのままに様々な行動をとります。

虫かごいっぱいにセミを捕るために、木の幹に砂糖水を塗ったり、セミの鳴き声の場所を探して耳をそばだてたり。セミは親にとっては気持ち悪いだけの存在かもしれませんが、子どもにとってはようやく採取した戦利品かもしれませんし、観察の対象かもしれません。

「すぐに捨ててきて!」と言う前に、一緒にセミ捕りに行き、どうしたらたくさんのセミを捕まえられるのか一緒に考えたり、セミの短い一生について話してあげたら子どもはセミを木に戻そうと考えるかもしれません。

壁や床に絵を描いた子どもは、親を困らせたかったのではなく、純粋に絵が好きで絵が描きたかっただけかもしれません。だったら、絵を描きたい子どものそばに、カレンダーの裏紙や折り込みチラシと色鉛筆を置いておけば、思う存分絵を描くことができ、子どもは満足するでしょう。

親と子どもの感覚は違います。大人になるとどうしても子どもの頃の気持ちや行動は忘れてしまい、大人の合理的な論理を子どもに押しつけてしまいがちです。

子どもの好奇心は行動力や思考力の源です。子どもが興味を示すものを伸ばしてあげたいと思うのなら、すぐに「あれはダメ」「これはダメ」「捨ててきなさい」といった、制限する言葉を封印することが大切な気がします。

今は好奇心こそが知識の源泉ともいわれますが、子どものときこそ、その好奇心を育ててあげたいものです。

子どもの才能を伸ばす3つのルール

我が家では、

・子どもがやりたいことは、積極的にやらせる

・それがとんでもないことでも、怒らない

※ただし、危険なことは止める

・集中しているときは見守る(放っておく)

ということを実践していました。これを見ると放任していただけのように思われるかもしれませんが、実際は、「親が勧めるものにチャレンジさせたい」「危険なこと、汚いことはやらせたくない(やってもらいたくない)」とかなりの葛藤がありました。

でも親の思いを押しつけることは、本人の将来の芽をつむことになるかもしれないと思い、我慢していました。そんな親の気持ちなどまったく忖度することなく、陽一はやりたいことをやりたいようにしていたのですが。

ここで、具体的にどんなことをしていたのかをまとめていきたいと思います。

我が家では、「子どもが何かに熱中しているときは、子どもを止めない」「やりたいようにさせるが始めたら最後までやらせる」ということも意識していました。息子はインタビューなどで、「うちの両親は放任主義だったから」と答えていますが、放任ではなく「子どもがやりたいことは、積極的にやらせる」を実践していたのです。

小学校4年生の夏休みの自由研究のテーマが決まらないときがありました。いろいろ考えても、どうもピンとくるものが見つからなかったようなので、私が何気なく「カビはどう?」と言いました。ほんの思いつきで、特に意味があったわけではありません。

陽一はその言葉が頭に残っていたようで、なんと自由研究としてカビの実験をしたいと思ったようでした。

当時家庭教師だった細野さんから、実験用シャーレをもらったことも好都合だったようです。

子どもが気になることについて深く探究できた

当時住んでいた私の両親の家には、半地下に広い応接室があり、陽一はそこでカビの実験を始めました。半地下は夏はそれほど暑くはないが、湿気がひどい。冬はそれほど寒くはないが、ある程度の湿気はある、という環境でしたので、カビを増やすには最高でした。特に実験時は夏で湿気がひどく、すぐカビが生えるので、びっくりしました。陽一は温度計と湿度計のついた温湿計をしっかりと用意していました。

シャーレの一つひとつにソース、ケチャップ、醤油、マヨネーズなどの調味料を入れ、10種類以上のカビを発生させました。調味料によって赤いカビ、青いカビ、黒いカビと出現するカビの種類が違います。どのように増えるか、温度や湿度の関係による成長の違いなどを観察して自由研究として提出しました。陽一はカビがしっかり生えるように室内の湿度が高めになるように工夫して、本人も納得できるような結果が得られたようでした。

ただ、本人が夢中になってカビの研究をしていた分、その後が大変でした。

そろそろやめてもいいだろうと思って声をかけるのですが、「まだやめない」「まだ実験を続ける」と粘ってカビを観察するので、どんどんカビは繁殖していき、最後は部屋がカビだらけ!

カビの胞子が飛んだようで、あちこちでカビが生えていきました。なかにはキノコが生えそうなところもあり、このままにしておくと、観察が続きそうです。いつもは片づけは子どもにお願いするのですが、あのときばかりは、すぐに対処しないと、家中が大変なことになると、私が急いで片づけました。

親は一苦労でしたが、子どもにとっては、気になることについて深く探求していく、という体験ができたのではないかと思っています。

落合陽一の母親が、子どもがダメなことをした時に「意識」していたこと