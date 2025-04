進化生物学者が挑む「究極の謎」…なぜ生き物は変わっていくのか？

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか? それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか?」

進化にまつわる誤解

もしも世界がファンタジーなら、森にはたぶんエルフが住んでいる。彼らは数千年、数万年、またはそれ以上の無限の時を生きる存在だという。そしてこの世界でも命あるものは、自然の摂理に従い進化するなら、時の移ろいとともに鳥や獣や虫たちの姿が大きく変貌していく進化は、長寿のエルフにとって、ごくありふれた観察事実であるに違いない。

ただし、長い時間をかけて進む変化や、誰の目にも明らかな姿や形の大きな変化だけを進化と呼ぶわけではない。実は、高々数十年しか生きられない私たちも、時に進化を目撃している。薬剤耐性をもつ害虫や細菌の出現、新しいウイルスの流行などがその例だ。

進化にまつわる誤解の解消に努めている河田雅圭によれば、誤解の典型が、進化を新しい種の誕生、つまり種分化の意味だと思い込むことだという(※1)(数字は巻末の参考文献を示す。以下同)。生物学的な進化の意味は、「遺伝する性質の世代を超えた変化」である。別の難しい言い方をすると、「世代の経過とともに集団中の遺伝的変異の構成が変化して、生物の性質が変わること」だ。

個体がもつDNAのうち何らかの機能をもつ部分が遺伝子である。子の数や生き残りやすさに関係する遺伝子を考えよう。そのDNA塩基配列は突然変異で変化する。思いきり単純に喩えると、伝言ゲームで「3+3」が「サンタさん」に変わるようなものだ。

一般に動植物は、繁殖する個体が集団をなす。集団には、突然変異のためこの遺伝子の塩基配列が違う個体がいる。遺伝的変異である。そのうち、次世代により多く子孫を残す変異が、世代とともに集団中で比率を増す。初めは「3+3」が多くても、最後は「サンタさん」ばかりになる小学生の伝言ゲームのようなものである。この作用が自然選択だ。一方、どの変異も残す子孫の数がランダムに決まるなら、どの変異が集団に広がるかは、コイントスやくじ引きと同じく偶然の結果である。これが遺伝的浮動と呼ばれる効果だ。

実際には、性質はゲノムレベルで考える必要がある。遺伝子は普通、単独で働くわけではなく、たくさんの遺伝子が互いにスイッチを入れたり切ったり、作用を変えたりして、性質の変化や切り替えが行われる。このような遺伝子間のネットワークがあるうえに、突然変異も、自然選択の働き方も多彩で、生物や条件ごとに違う場合が多いが、それらを貫く基本の仕組みは至ってシンプルかつ法則的、一般的である。

だからどの生物も、突然変異、自然選択、遺伝的浮動、交雑などの作用で今も常に進化し続けている。単に変化が小さいことが多くて、見えない、気づかないだけである。見ようと思えば直接見える。

進化そのものは誰でも観察できる

ガラパゴス諸島で30年の間に目撃された、ダーウィンフィンチの形や大きさ、行動の進化はその著名な例だ。最近は様々な動植物で、都市などの人為的に改変された環境への適応進化が観察されている。

それゆえ進化そのものは、誰でも観察できるし、仕組みの仮説を実証できる。それは人智を超える現象でもないし、不思議な魔法でもない。

さて、するとこんな疑問が湧くかもしれない──エルフと私たちは同じ進化を見ているのか?エルフが永遠のように長い時間の中で眺める進化は、私たちが自らの人生という限られた時間の中で、直に観察できる進化を延長したものに過ぎないのか?という意味だ。

この疑問には、もう一つの意味がある。生物は特殊な存在で溢れている。例えばペンギンとアホウドリはそうしたユニークさの両極だ。果たしてこんなに姿の違う特殊なものの進化が、そんな一般的な法則だけで説明できるのか?

ペンギンとアホウドリのように大きな形の違いを生み出す進化も、自然選択などによる小さな進化の積み重ねに過ぎない──19世紀、チャールズ・ダーウィンがそう喝破して以来、この疑問は不死身の魔物のように繰り返し形を変えて立ち現れ、激しい論争を誘発してきた。

ダーウィンフィンチでいえば、それが100万年以上かけて様々な形の約20の種へと多様化したパターンは、グラント夫妻が見た30年の進化プロセスですべて説明できるのかという話である。この論争では前者を大進化、後者を小進化と呼ぶことが多い。

定義はいくつかあるが、ここでは小進化を集団内で起きる進化、つまり、おおむね人生の間に直接観察できる作用による進化とする。そしてそれよりずっと長い時間、数千年、数万年、数十万年、それ以上の時間の中で、種やそれ以上の分類群の違いが見られるような変化を大進化とする。例えばギャップの大きな形の進化、系統樹や化石が示す種の多様化・絶滅のパターンなどである。ダーウィンフィンチの場合のように、人生の間に直接観察できる種分化もあるが、大雑把にはこの考えで区別できるだろう。

小進化・大進化の用語は、生物を選択した新課程の高校生なら、教科書の序盤で出会うはずだが、微妙に違う定義や曖昧さを含む用語だという点、また、この区別は低音、高音の区別と同じく、境界に一本の線を引けるわけではない点、念を押しておこう。

解決を阻む障害

さて、ドルフ・シュルターら17名の進化学者は2023年、連名で発表した論文に、こう記している。「小進化と大進化を矛盾なく調和させようと多大な努力が払われてきたにもかかわらず、それらに働く生物学的作用の関係は依然として未解決である(※2)」。

解決を阻む障害の一つは、大進化が過去の断片的な記録であるという点だ。城や洞窟、モンスターの出た場所や、獲得したアイテムの記録しかない冒険者の旅の日記みたいなものである。旅が徒歩──小進化の積み重ねでも、記録のない場所をどう歩き、何をしたかは分からない。地図上の点の記録を直線で結んだ折れ線が正しい履歴とも限らない。

もう一つの障害は、大進化が一回限りの遠い過去の歴史であるという点だ。

例を挙げよう。ガラパゴス諸島には翼が小さく退化したガラパゴスコバネウという風変わりな水鳥がいる。この鳥は海で潜水して採餌するが、空は全く飛べない。どのような経緯で、翼の退化という大進化がこの島嶼で起きたのか。またそれはなぜか。

飛翔力を失ったのは、遠い過去の出来事なので、完全に同じ条件で同じ大進化の歴史を再現することはできない。つまり、その大進化を巡る仮説や理論を、もう一度、まだガラパゴスコバネウがいない時代にタイムスリップして、歴史をやり直す実験や観察でテストするわけにはいかないのである。ではどうするか。

科学の系譜を分析した三中信宏は、歴史学には実験科学と異なる科学の基準があると説く。「理論の『真偽』を問うのではなく、観察データのもとでどの理論が『より良い説明』を与えてくれるのかを相互比較する」のが歴史学なのだという(※3)。歴史的事象やその因果関係についての仮説のうち、観察データと最も整合的で矛盾の少ない仮説を、「最も信頼性の高い仮説」、として選ぶのである。

歴史の場合、再現性が問われるのは、あくまでデータを得る実験、観察の手続きや、データから推定結果を得る過程であって、一般に歴史的事象の説明そのものではない。

例えば、ガラパゴスコバネウのDNA塩基配列を他の鳥と比べた時、違いを説明しうる仮説のうち、最も蓋然性が高いのは、この鳥の祖先──潜水し、かつ翼があったウミウ類の系統が約200万年前、新大陸からガラパゴスに移住、隔離された、という仮説である(※4)。

ゲノム解析により、この水鳥で翼の退化に関係する遺伝子群が推定されている。しかもそれらの変異が示すパターンには、翼の発達阻害に寄与する変異に有利な自然選択が働いてきた形跡が認められる(※4)。これらのデータと最もよく整合する仮説は、「約200万年前以降、ガラパゴスの環境に適応した結果、翼が縮小し、飛翔力を失った」というものだ。

ただし、なぜガラパゴスでこの水鳥の翼の退化に有利な自然選択が働いたのか、その小進化の理由はわからない。翼が完全に縮小した段階、つまり今、観察できる作用が過去にも働いていたとは限らない。過去の情報全てがゲノムに残るわけではないし、情報がない過去はわからない。これが現在の情報だけから大進化を説明する方法の限界である。

失われた過去を知る術

では失われた過去を知る術はないのだろうか。いや、諦めるのはまだ早い。本当の過去はわからなくても、推測の信頼性を高める方法はある。

他の事例から導かれた一般則の当てはめがその一つだ。飛翔力の喪失は少なくとも26科の鳥類で知られるが、特に島嶼に住む鳥類で飛翔力の低下や喪失は一般的である。その理由として最も支持されている考えは、捕食者が少なく、逃避行動をとる必要のない島嶼環境への適応だ。乗らなくなった車の維持費は払わない人の方が生活に有利なように、不要になった翼にエネルギーは回さない鳥の方が繁殖に有利である。また不要になった車は整備不足で壊れるように、不要な翼は突然変異と遺伝的浮動で機能を失うかもしれない。

一般則を重視するなら、ガラパゴスコバネウの翼の退化も、初めは天敵の乏しい環境への適応だった可能性がある。ウミウの系統は水中での推進力に足を使うので、潜水に翼は必要ない。魚が岸際にいるなら、飛べなくなっても餌を採るのに不利にはならないのだ。

過去に迫るもう一つの方法は、空間移動の旅による、過去への時間旅行である。まだ飛翔可能だったガラパゴスコバネウの祖先と似た段階の水鳥を今の世界で見つけることだ。

例えば、南インド洋のケルゲレン諸島に固有の水鳥ケルゲレンヒメウは、優れた潜水能力をもつが、短距離の飛翔もまだ可能である。渡辺佑基らが行ったその研究によれば、矮小化した翼には浮力を減らし潜水能力を高める機能があり、潜水に有利な性質と飛行性能が拮抗していると考えられる(※5)。

従って飛翔するメリットが相対的に下がれば、より退化した翼が今度は潜水するうえでいっそう有利になる。これを外挿すれば、ガラパゴスコバネウの翼の退化という大進化をもたらした小進化のプロセスは、天敵が乏しい環境で、潜水して魚を捕食する生活に有利な自然選択の作用だった、と推測できる。

このように集めた様々な「進化のパーツ」を組み合わせ、大進化の"パズルの空隙"を埋める。これが大進化の謎の攻略法である。得られる結論は、数多くの証拠からほぼ確実と見なせるものから、現時点ではこれが最も信頼できる説明としか言えないものまで幅がある。それでも、そこからさらに別の一般性を考えてみることが可能だ。

ただし、一般性だけ見ていると、大切なものを見落とす。例えばアホウドリは島で営巣するけれど、遠方の漁場まで旅する高い飛翔力をもつし、ペンギンは飛べないけれど、その翼は海中で推進力を発生させる"水中翼"として著しい発達を遂げている。違う結果をもたらす個別の歴史の「物語」としての要素も、大進化の理解には欠かせないのである。

幸運と不運、楽しさと苦しさ、笑いと恐怖が表裏一体であるように、大進化と小進化、一般性と特殊性も、裏腹の関係であるかもしれない。時間スケールの違う問題、ジェネラルとスペシャルな問題の折り合いをどうつけるかが重要なのだ。

しかし、なぜ大進化の理解が必要なのか。理由は単純。歴史を無視し、継承を軽んじ、今見えるものだけから世界の理解や対応を試みると、間違えたり失敗するからである。

「進化のパーツ」の探究の旅

話を戻そう。何にせよ、私たちはエルフの見る進化を見ることはできないが、それがどんなものかは理解できるだろう。そこで本書は、果てしない時の迷宮を舞台に、私自身や私とリンクのある人々による「進化のパーツ」の探究の旅を描くことにした。

探し求める「進化のパーツ」は、大進化と小進化、一般性と特殊性、そしてそれらの空隙を埋める色々な時代、長さ、大きさの進化の断片だ。旅の最後に、集めた「進化のパーツ」で、迷宮の隅に潜み進化を調律している不思議な存在にまつわる謎を解こうと思う。

ただし"旅"は必ずしも物理的な空間移動の意味とは限らない。時間を超えた"旅"やヴァーチャルな"旅"も含んでいる。ときに愚にもつかない"旅"が紛れているかもしれないが、その分ゆるく楽しんでいただければと思う。好奇心と驚き、意外さ、楽しさ、無限の謎と出会う幸福感など、自由で無色の刺激は探究の"旅"の頼もしい推進力なので、そうした刺激の一端も併せて受け取って頂ければ幸いである。なぜなら、こんな"旅"を受け継ぐ仲間が一人でも多く増えて欲しい──それが本書を通じた私の一番の願いだからである。

