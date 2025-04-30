【GW 高速道路 渋滞予測】混雑するのはどこ？1日は綾瀬SIC付近で15キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～松山道～九州道まで【NEXCO東日本・中日本・西日本 ゴールデンウイーク 5月1日～5月6日】
きょう(30日)は、ゴールデンウイーク5日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【画像を見る】5月1日～5月6日の渋滞予測 どこが混む？ NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□下り：5月3日・5月4日
□上り：5月3日・5月4日・5月5日
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。
「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑳】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【中部】
【画像㉑】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ
「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㉒】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈下り〉
・栃木都賀JCT→西那須野塩原IC 上河内SA付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・嵐山小川IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 10キロ
〈下り〉
・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15km
□東京外環自動車道
〈内回り〉
・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
・東名川崎IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 40キロ
「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【中部・関西】
【画像㉓㉔】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ
□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ
〈下り〉
・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ
□京滋バイパス
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□阪神高速道路
〈上り〉
・若宮IC→魚崎IC 魚崎合流付近 11キロ
〈下り〉
・芦屋IC→若宮IC 第二神明接続部付近 14キロ
「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㉕㉖】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・福島JCT→福島松川PA 福島TN付近 10キロ
〈下り〉
・川口JCT→館林IC 羽生PA付近 40キロ
・岩舟JCT→栃木IC 栃木IC付近 10キロ
・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 30キロ
・二本松IC→福島西IC 福島西IC付近 15キロ
□仙台南部道路
〈西行き〉
・今泉IC→仙台南IC 仙台南IC付近 10キロ
□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨木町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ
・谷和原IC→土浦北IC 桜土浦IC付近 15キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ
□東京外環自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
〈外回り〉
・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ
・圏央厚木IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・一宮IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ
・伊北IC→岡谷JCT 岡谷JCT付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ
□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近 首都高湾岸線(西行き) 17キロ
首都高湾岸線(東行き) 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・嵐山小川PA→鶴ヶ島JCT 坂戸西SIC付近 10キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ
・花園IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 15キロ
□上信越自動車道
〈下り〉
・藤岡JCT→富岡IC 甘楽PA付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ
・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ
「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中部】
【画像㉗㉘㉙】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東海環状自動車道
〈内回り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC 五斗蒔PA付近 15キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・小牧東IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ
□東海北陸自動車道
〈下り〉
・一宮木曽川IC→美並IC 美濃TN付近 25キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 20キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・日進JCT→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 30キロ
・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ
〈下り〉
・豊川IC→豊田JCT 豊田JCT付近 25キロ
・日進JCT→小牧JCT 小牧JCT付近 15キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 10キロ
〈下り〉
・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ
□伊勢自動車道
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ
・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 10キロ
□伊勢戸湾岸自動車道
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ
〈下り〉
・刈谷SIC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 25キロ
□名神高速道路
〈下り〉
・一宮IC→養老SA 尾西BS付近 15キロ
・養老SA→米原JCT 関ヶ原TN付近 15キロ
□名古屋第二環状自動車道
〈上り〉
・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ
〈下り〉
・上社JCT→小牧JCT 小牧JCT付近 15キロ
□新名神高速道路
〈下り〉
・菰野IC→甲賀土山IC 鈴鹿TN付近 10キロ
「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【関西】
【画像㉚～㉟】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ
〈下り〉
・竜王IC→京都南IC 旧山科BS付近 25キロ
・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 25キロ
□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ
・高槻JCT→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・大山崎IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ
宇治TN付近 第二京阪道路から 20キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・舞鶴大江IC→京丹波わちIC 橋上TN付近 10キロ
□西名阪自動車道
〈上り〉
・柏原IC→天理IC 天理IC付近 15キロ
□阪和自動車道
〈上り〉
・印南IC→みなべIC みなべIC付近 10キロ
〈下り〉
・貝塚IC→泉南IC 高倉山TN付近 10キロ
・門真JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 15キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ
□阪神高速湾岸線
〈下り〉
・武庫川IC→名谷JCT 名谷JCT付近 31キロ
□神戸淡路鳴門自動車道
〈下り〉
・垂水JCT→北淡IC 室津PA付近 30キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ
〈下り〉
・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ
「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】
【画像㊱～㊴】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽自動車道
〈上り〉
・広島IC→志和IC 志和TN付近 10キロ
〈下り〉
・山陽IC→岡山JCT 名越山TN付近 10キロ
・福山東IC→福山西IC 福山SA付近 10キロ
□安芸道路
〈上り〉
・東出雲IC→米子西IC 米子西IC付近 10キロ
□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）
〈下り〉
・因島北IC→尾道大橋IC 向島BS付近 10キロ
□松山自動車道
〈下り〉
・松山IC→内子五十崎IC 中山SIC付近 10キロ
□九州自動車道
〈上り〉
・須恵SIC→古賀IC 立花山BS付近 10キロ
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ
〈下り〉
・小倉南IC→鞍手IC 八幡IC付近 10キロ
・若宮IC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 35キロ
・鳥栖JCT→広川IC 久留米IC付近 10キロ
・八女IC→南関IC 山川PA付近 10キロ
□東九州自動車道
〈下り〉
・行橋IC→椎田IC 築城IC付近 椎田道路から 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ
・栃木IC→羽生IC 羽生PA付近 20キロ
・久喜白岡IC→岩槻IC 岩槻IC付近 10キロ
〈下り〉
・浦和IC→久喜IC 久喜IC付近 20キロ
・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 10キロ
・岩舟JCT→栃木IC 栃木IC付近 10キロ
□北関東自動車道
〈西行き〉
・水戸大洗IC→友部JCT 友部JCT付近 15キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 15キロ
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ
・つくばJCT→土浦北IC 土浦北IC付近 10キロ
・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ
□東京外環自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 35キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ
□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ
〈下り〉
・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ
□富津館山道路
〈上り〉
・冨浦IC→富津竹岡IC 富津金谷IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ
・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ
・恵那IC→土岐JCT 土岐JCT付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→海ほたるPA 海ほたるPA付近
首都高湾岸線(西行き) 19キロ
首都高湾岸線(東行き) 13キロ
首都高川崎線(上り) 11キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ
・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ
□東富士五湖道路
〈下り〉
・富士吉田IC→須走IC 須走IC付近 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】
【画像㊷～㊹】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ
□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽鳥IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・屛風山PA→土岐JCT 土岐JCT付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ
□伊勢自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 20キロ
・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ
・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ
〈下り〉
・刈谷SIC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 25キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】
【画像㊺～㊿】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ
・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ
・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 20キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・宝塚北SIC→川西IC 川西IC付近 10キロ
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□阪和自動車道
〈上り〉
・和歌山JCT→泉佐野JCT 高倉山TN付近 10キロ
・南紀田辺IC→印南IC 東岩代TN付近 10キロ
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近10キロ
・御坊南IC→みなべIC 東岩代TN付近 10キロ
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ
□阪神高速道路
〈上り〉
・月見山IC→芦屋IC 芦屋合流付近 17キロ
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC 京橋西合流付近 18キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ
・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 15キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ
□神戸淡路鳴門自動車道
〈上り〉
・北淡IC→淡路SA 淡路IC付近 15キロ
・淡路SA→名谷IC 舞子TN北杭口付近 10キロ
〈下り〉
・神戸西IC→北淡IC 川井谷TN付近 30キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】
【画像51】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）
〈下り〉
・因島北IC→尾道大橋IC 向東BS付近 20キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・玖珂IC→大野IC 玖波第二TN付近 20キロ
□高知自動車道
〈下り〉
・大野原IC→川之江東JCT 川之江東JCT付近 高松自動車道から 10キロ
□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ
〈下り〉
・福岡IC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 20キロ
・小郡鳥栖南SIC→広川IC 広川IC付近 10キロ
□東九州自動車道
〈上り〉
・豊前IC→みやこ豊津IC みやこ豊津IC付近 椎田道路から 10キロ
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】
【画像55・56】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・福島JCT→福島松川PA 福島TN付近 10キロ
・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 20キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ
・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ
・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ
□上信越自動車道
〈上り〉
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 15キロ
□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨木町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ
・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・宮城野JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・高萩IC→日立南太田IC 日立中央IC付近 10キロ
・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ
〈下り〉
・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ
□富津館山道路
〈上り〉
・冨浦IC→富津竹岡IC 富津金谷IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ
・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ
□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ
〈下り〉
・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→海ほたるPA アクアTN付近 首都高湾岸線(西行き) 15キロ
□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】
【画像57～60】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□中央自動車道
〈下り〉
・中津川IC→土岐JCT 土岐JCT付近 25キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東IC 豊田東IC付近 20キロ
□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ
□東海北陸自動車道
〈上り〉
・関IC→岐阜各務原IC 岐阜各務原IC付近 10キロ
・郡上八幡IC→美濃IC 鶴形山TN付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ
□伊勢自動車道
〈上り〉
・久居IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 20キロ
・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】
【画像61～66】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ
・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ
・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 20キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ
□阪和自動車道
〈上り〉
・和歌山北IC→泉佐野JCT 高倉山TN付近 15キロ
・南紀田辺IC→印南IC 東岩代TN付近 10キロ
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ
□阪神高速道路
〈上り〉
・月見山IC→芦屋IC 深江サグ合流付近 18キロ
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC 京橋西合流付近 14キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・淡路SA→名谷IC 舞子TN北杭口付近 10キロ
□神戸淡路鳴門自動車道
〈上り〉
・淡路島中央SIC→淡路SA 淡路IC付近 35キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・綾部JCT→京丹波みずほIC 新瑞穂TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・和気IC→播磨JCT 高山TN付近 15キロ
□中国自動車道
〈下り〉
・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ
・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 15キロ
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】
【画像67～69】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽自動車道
〈上り〉
・広島IC→志和IC 志和TN付近 10キロ
□松山自動車道
〈上り〉
・内子五十崎IC→伊予IC 立山TN付近 10キロ
□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 20キロ
□東九州自動車道
〈上り〉
・上毛SIC→築城IC 築城IC付近 椎田道路から 15キロ
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】
【画像70】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ
・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ