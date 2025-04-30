J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î21ºÐà¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÂ¨¥´¡¼¥ëá¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¹â¤¤°Õ¼±¡¡ÂÔË¾¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤â¡Ö¼«Ê¬Åª¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè13Àá¡¡¾ÅÆî0¡½0Ê¡²¬¡Ê29Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤ÎFWº´Æ£ñ¥Ç·²ð¤¬¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾30Ê¬¤ËFW¸«ÌÚÍ§ºÈ¤ËÂå¤ï¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¥·¥å¡¼¥È¤³¤½Êü¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¹¥µ¡±é½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÍ×µá¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¤°Õ¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤ÎYBC¡¦¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÆÊÌÚSCÀï¡ÊÆÊÌÚ¸©¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤Ê¤ê½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç¾×·âÃÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¿·À±¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Î0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢¸åÈ¾¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀÇò¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢¤Þ¤º»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤Ï¤¢¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤ÎÈà¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤Èº´Æ£¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â³¤±¤¿¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¹¶·âÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤òºî¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈàÀÚ¤ê»¥á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹°Õµ¤À¹¤ó¤À¡£¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢»È¤ª¤¦¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Îý½¬¤«¤éÆÀÅÀ¤È¤«¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â½éÆÀÅÀ¤òìÅÍß¤ËÌÜ»Ø¤¹21ºÐ¤ÎÀª¤¤¤¬¡¢¾å°Ì¤òÁè¤¦¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£